Новосибирские туристы рассказали об изменениях на Алтае после сноса турбаз

Летом 2025 года многие жители Новосибирской области традиционно отправились отдыхать на Алтай. Из-за новостей о том, что алтайские власти начали борьбу с нелегальными турбазами и гостевыми домами, туристы предполагали, что мест размещения станет меньше, а цены сильно вырастут. Infopro54 поговорил с участниками туристического рынка и выяснил, что прогнозы оправдались только в части цен.

В мае текущего года Минэкономразвития Республики Алтай опубликовало первый список незаконных средств размещения, которые могут быть снесены. В этот реестр периодически вносят изменения. Так, целый ряд объектов из него исключили, потому что их собственники устранили нарушения законодательства. На момент подготовки материала в реестре было 50 турбаз. В конце июля в список включили восемь новых объектов, подлежащих сносу. Они находятся в Турочакском, Чемальском и Майминском районах. Журналист Infopro54 позвонил в каждую из этих восьми турбаз, глэмпингов и гостевых домов и выяснил, что все они продолжают работать.

— Гостей принимаем, свободные места есть. Вопрос о сносе вам лучше адресовать собственнику. Возможно, это какая-то ошибка. Нам о прекращении работы ничего неизвестно, — это ответ менеджера по бронированию одного из туристических комплексов.

Жительница Новосибирска Ольга Цыплакова с семьей отдыхала на одной из баз, расположенных на берегу Катуни с 25 по 31 июля. Выбранной ими турбазы в реестре объектов, определенных под снос, нет. Рядом тоже ничего не сносили, но цены по сравнению с прошлым годом существенно выросли.

— Мы отдыхаем на этой базе второй год подряд. В прошлом году домик на четверых стол 9 тысяч рублей за ночь. В этом году – 13 тысяч. Нам сделали скидку как постоянным клиентам. Увеличение цен объясняют инфляцией, ужесточением требований и введением туристического налога, — рассказывает Ольга Цыплакова.

Туристы, которые посетили Горный Алтай в июне и июле 2025 года, отмечают не массовый снос гостевых домов и турбаз, а их массовое строительство.

—В оживленных туристических местах мне бросилось в глаза строительство новых объектов из толстенных кедровых бревен. Я не знаю, что это — базы или кафе, но точно знаю, что там дешево не будет. Кедр это всегда дорого. Массового сноса объектов, о которых писали СМИ, я не видел. Но не буду тут спорить, потому что всего не видел и всего не знаю. В Чемальском и Майминском районе заметил дома, где торгуют шторами, посудой, матрасами и бельем из отелей. На Алтай приезжаю каждый год и раньше такого не замечал. Я подумал, что может быть это как раз и есть имущество из снесенных турбаз. Но местные говорят, что и раньше такое было: вещи из баз подороже со временем продают частникам, которые тоже сдают дома и комнаты туристам. Объявлений о сдаче комнат с разным уровнем комфорта здесь по-прежнему много на каждом углу. И цены, насколько я понимаю, подросли у всех, — говорит житель Новосибирска Олег Т.

Турфирмы, опрошенные редакцией, подтверждают рост цен на размещение в алтайских отелях и турбазах. И отмечают, что на количестве приезжающих на Алтай в целом это не отразилось, но повлияло на спрос туристических услуг.

—Приход на Алтай «акул» рынка, конечно, его меняет, задает определенную планку. Вся концепция отдыха стремится к тому, что вывести его на европейский уровень. Мы видим, что богатые клиенты как ехали, так и едут. Клиенты с доходами и тратами ниже среднего уровня как с палатками ехали, так и едут, как снимали недорогие домики, которые полторы-две тысячи рублей в сутки стоят, так и снимают. А вот средний сегмент отвалился вообще. Людей на Алтае сейчас очень много, а сервисами туристическими (прокаты, сплавы, подъемы, экскурсии) пользуется минимум. Похоже, что все больше становится отдыхающих, а не туристов. Туристы — это те, которые берут рюкзак, трекинговые палки, в горы стремятся, экскурсии брать и куда-то на квадроциклах выезжать, летать, в горы пешком идти. А отдыхающие закупаются продуктами, спиртным и по беседкам сидят. То есть с количеством приезжающих всё в порядке, но эффективность упала. Недостатка баз на Алтае нет, и скорее всего не будет. Строятся новые объекты. Но на ситуацию сильно влияет обстановка в стране. Люди едут, хотят отдыхать. Но бюджет урезан, среднему классу приходится ужиматься. Хочется, чтобы этот тренд не закреплялся, чтобы изменилась ситуация в лучшую сторону, — рассказал Infopro54 руководитель компании RSC Travel Степан Ханамирян.

По приблизительным оценкам участников рынка, новосибирские туристы в 2025 году составляют почти треть всех туристов на Алтае (27%-29%).

Ранее редакция рассказывала о том, что в новосибирский санаторий «Речкуновский» инвестор собирается вложить пять миллиардов рублей. Соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).