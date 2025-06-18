Инвестор вложит в новосибирский санаторий «Речкуновский» 5 млрд рублей

Компания ООО «Курортно-оздоровительный Комплекс «Речкуновский» намерена вложить в оздоровительное пространство под Новосибирском более 5 млрд рублей. Соглашение о реализации проекта подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

На площади 5,5 га на берегу Берди компания планирует разместить отель 4 звезды на 270 номеров, акватермальный комплекс площадью 4 тысячи кв м и лечебное отделение со спа, а также организовать маршруты для терренкура. Комплекс сможет ежегодно принимать до 23 000 отдыхающих. В рамках реализации проекта планируется создать 600 новых рабочих мест. Ранее этот проект поддержала Корпорация Туризм.РФ

Сроки реализации проекта не уточняются.

Напомним, санаторий «Речкуновский» в Новосибирском районе Новосибирской области был построен в 1959 году для реабилитации людей с сердечными заболеваниями. Здесь каждый год лечилось около 10 тысяч человек. В 2004 году он был объявлен банкротом и закрыт. После закрытия санатория его территории стали продавать по частям. В 2021 году руины санатория посетил российский певец Дмитрий Билан, который снял клип на свою песню «Не давай нам вернуться назад». Решение о реализации проекта по созданию курортно-оздоровительного комплекса «Речкуновский» на 260 номеров было принято в 2023 году. На тот момент объем инвестиций оценивался в 5 млрд рублей, включая льготные кредиты.

Стоит отметить, что на этой неделе в районе Бердского залива открылся термальный комплекс «Хвоя». Он включает в себя водную зону с термальным и детским бассейнами, искусственной рекой и аттракционами, зону саун, СПА-зону, детскую комнату, фуд-корт. Инвестор проекта — акционер АО «Хвоя», банкир Игорь Ким.

По данным Минэкономразвития области, на территории региона работают 22 санатория на 1700 номеров, услугами санаторно-курортных организаций ежегодно пользуются около 200 тысяч человек. Объем платных услуг, оказанных санаторно-курортными организациями региона в 2024 году, достиг 2,6 млрд рублей.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Курортно-оздоровительный Комплекс «Речкуновский» создано в 2023 году. Учредитель ООО «Навигант мастер» (100%). Директор компании — Алексей Бурдэ. 50% в ООО «Навигант мастер» принадлежит Наталье Сухаревой, владелице центра семейной медицины «Здравица», 50% — Игорю Сосунову. Он учредитель компаний «Лакисторэ», занимающейся производством программного обеспечения, и ООО «Сибленч» (управление недвижимостью).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский санаторий «Речкуновский» не признали культурным наследием.