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Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

  • 19/11/2021, 12:00
Автор:
Новости Новосибирской области
Они тестируют технологию лечения бактериальных инфекций с помощью антител-йота.

В ООО «Сибитек Сибирский институт биоинформационных технологий», специализирующимся на производстве иммуноферментных тест-систем, идет работа над лечением бактериальных инфекций с помощью антител-йота. Такие антитела искусственно синтезируются в желтках птичьих яиц. Об этом в ходе пресс-тура рассказал исполнительный директор компании Евгений Шведкин.

Работаем над проблемой резистенции бактерий к антибиотикам, говорит он. Сейчас уже некоторые инфекции лечатся всего на 20-40%. Поэтому такого, как было в недавние времена, что принял антибиотик — излечил бактериальную инфекцию, скоро не будет совсем. Мы предложили способ лечения инфекций с помощью антител-йота. Это антитела, которые вырабатываются и содержатся в желтке яйца птицы, лучше курицы — они несут больше яиц. То есть вакцинируется птица, и через 21 день у нее образуются антитела к тем инфекциям, к которым они получили вакцину.

Так как для конкретной инфекции требуется определенный препарат, компания разрабатывает и тест-системы, определяющие количество антител у животных и людей.

Такая тест-система позволяет провести анализ, например проверить наличие заболевания микоплазмоза, рассказывают в компании. Поступают заказы, мы их выполняем. Обращаются областные, районные ветеринарные лаборатории.

В основном разработки компании сейчас используются в животноводстве и птицеводстве, но в перспективе ученые не исключают их использования для тестирования и лечения людей.

ООО «Сибитек Сибирский институт биоинформационных технологий» создан в июне 2011 года специально для осуществления проекта коммерциализации ветеринарных иммуноферментных диагностических наборов (тест-систем), разработанных компанией ООО НПФ «Сиббиотест» совместно с ИЭВСиДВ СО РАСХН (Институтом экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока). «Сибитек» производит и реализует ветеринарные диагностические иммуноферментные наборы (ИФА) на следующие инфекции сельскохозяйственных и домашних животных: бруцеллез, иерсиниоз, лептоспироз, хламидиоз, листериоз, микоплазмоз, аскаридоз, токсокароз, уреаплазмоз, токсоплазмоз, лямблиоз, описторхоз. Наборы предназначены для проведения лабораторной диагностики на перечисленные выше заболевания животных.

Фото: pixabay.com автор: Pexels

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : инновации АПК


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