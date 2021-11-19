Дачников могут оштрафовать за неубранный снег

Садовые некоммерческие товарищества (СНТ) могут оштрафовать за неубранные сугробы снега, предупредила в беседе с Ura.ru юрист общественной приемной Союз садоводов России Надия Айнетдинова.

По ее словам, в случае штрафа, ущерб будет оплачиваться из общих взносов.

— Проезд — это ответственность самого СНТ. Если не убирает снег на землях общего пользования, то таким образом оно совершает административное правонарушение, и будут штрафовать юридическое лицо. Оно не соблюдает требования об обеспечении доступа всем службам экстренной помощи. Это будет ущерб для всех. Штраф будут платить из взносов. Значит, они пойдут на штраф вместо обеспечения жизнедеятельности товарищества — объяснила специалист.

По мнению председателя Общероссийской организации «Садоводы России», экс-депутата Госдумы РФ Андрея Туманова, СНТ редко получают подобные штрафы.