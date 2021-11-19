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«Ростелеком» подключил к цифровым услугам три новостройки Новосибирска

  • 19/11/2021, 12:23
Услуги платформы «Ростелеком. Ключ» стали доступны для жителей трех новостроек Новосибирска.

Новости компанийЦифровой провайдер подготовил инфраструктуру для подключения умных домофонов и камер видеонаблюдения в жилых комплексах «Гранит» и ApartRiver на берегу реки Обь и в многоквартирном доме «Булгаков» в районе парка культуры и отдыха им. Кирова.

«Ростелеком. Ключ» — это многофункциональный сервис управления и контроля дома и придомовой территории. Экосистема объединяет такие услуги как «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум», «Умный доступ (СКУД)» и «Умные счетчики».

«Сервис “Ростелеком. Ключ” — это новый уровень комфорта, благодаря которому новоселы с самых первых дней переезда могут чувствовать себя в безопасности. Мы видим, что с каждым годом растет спрос на цифровые услуги, позволяющие упростить быт и автоматизировать процессы, на которые раньше приходилось тратить дополнительные усилия. Кроме того, умное наполнение дома становится одним из важных критериев при покупке жилья, поэтому интерес застройщиков к нашему сервису вполне объясним», — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала компании «Ростелеком».

Подключить услуги платформы можно как в комплексе, так и по отдельности, в зависимости от потребностей жильцов и управляющих компаний. Наибольшим спросом в Новосибирске, как во всей стране, пользуется умный домофон: с его помощью можно не только удаленно открывать дверь, но и генерировать одноразовый код для доступа в подъезд курьера или врача через смартфон.

Не менее востребовано и «Комплексное видеонаблюдение», которое позволяет следить за происходящем во дворе как онлайн, так и в архиве записей с камер. В цифровизации быта помогут также умные счетчики, которые автоматически передают показания приборов учета в управляющую организацию, и умный шлагбаум, который распознает номера автомобилей и автоматически открывается для жильцов дома.

Управлять функциями сервиса «Ростелеком. Ключ» можно через мобильное приложение или личный веб-кабинет, а также с помощью Apple Watch или голосового ассистента Siri. Услуги платформы доступны для строящегося и вторичного жилья в зависимости от технических возможностей каждого дома.

Получить дополнительную информацию о сервисе «Ростелеком. Ключ» можно на сайте «Ростелекома» и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : цифровизация телеком Ростелеком


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