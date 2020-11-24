Новосибирские УК и ТСЖ задолжали энергетикам более 208 млн рублей

По состоянию на ноябрь просроченная задолженность УК и ТСЖ Новосибирска перед Сибирской генерирующей компанией превысила 208 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Среди злостных неплательщиков оказались следующие компании:

ТСЖ «УЮТ-2» — задолженность почти 5,5 млн рублей; ООО УК «Мастер-Дом» — 4,9 млн рублей; ЖСК «Залесский» — 3,5 млн рублей; ТСН «Союз» — 3,2 млн рублей; ООО «Дельта» — 2,2 млн рублей.

СГК уже взыскивает задолженность с большей части этих управляющих компаний, а в отношении ООО УК «Мастер-Дом» СГК подала иск о банкротстве.

Однако, по сравнению с прошлым годом за аналогичный период жилищные организации сократили просрочку: на ноябрь 2019 года долги УК и ТСЖ были выше и составляли 273,2 млн рублей.

На 1 ноября 2020 года у СГК действуют договоры на поставку тепловой энергии с 588 жилищными организациями Новосибирска.

Среди УК и ТСЖ есть и те, кто добросовестно относится к своим обязательствам перед ресурсоснабжающей организацией и исправно оплачивает отопление и горячую воду.

Лидеры на ноябрь 2020 года:

ТСЖ «Вега» ТСЖ «Дом на Ватутина» ТСЖ «Связист» ООО «УК «Эклер» ООО «Зелёный город Новосибирск» ТСЖ «Кондор» ООО УК «МилкХаус» ТСН «Труд»

Проверить свою управляющую организацию жители многоквартирных домов могут самостоятельно на сайте федеральных арбитражных судов. Достаточно ввести ИНН или название жилищной организации в соответствующей строке в разделе «Картотека».

Фото с сайта СГК