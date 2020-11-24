Новосибирские УК и ТСЖ задолжали энергетикам более 208 млн рублей

По состоянию на ноябрь просроченная задолженность УК и ТСЖ Новосибирска перед Сибирской генерирующей компанией превысила 208 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе компании.
Среди злостных неплательщиков оказались следующие компании:
СГК уже взыскивает задолженность с большей части этих управляющих компаний, а в отношении ООО УК «Мастер-Дом» СГК подала иск о банкротстве.
Однако, по сравнению с прошлым годом за аналогичный период жилищные организации сократили просрочку: на ноябрь 2019 года долги УК и ТСЖ были выше и составляли 273,2 млн рублей.
На 1 ноября 2020 года у СГК действуют договоры на поставку тепловой энергии с 588 жилищными организациями Новосибирска.
Среди УК и ТСЖ есть и те, кто добросовестно относится к своим обязательствам перед ресурсоснабжающей организацией и исправно оплачивает отопление и горячую воду.
Лидеры на ноябрь 2020 года:
Проверить свою управляющую организацию жители многоквартирных домов могут самостоятельно на сайте федеральных арбитражных судов. Достаточно ввести ИНН или название жилищной организации в соответствующей строке в разделе «Картотека».
Фото с сайта СГК
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