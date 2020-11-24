Сотрудницу новосибирского банка судят за мошенничество с использованием служебной информации

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника одного из кредитных учреждений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с сентября по октябрь 2019 года обвиняемая, будучи заместителем руководителя новосибирского отделения одного из банков, имея доступ к автоматизированной системе кредитного учреждения, воспользовалась служебной информацией о движении средств по счетам клиента и его персональными данными.

— Обвиняемая изменила номер мобильного телефона клиента банка и от его имени, используя интернет-приложение, оформила заявку на получение кредита в размере 1,8 млн рублей. Впоследствии денежные средства она перевела на свои личные счета, открытые в других банках, и потратила на собственные нужды, — уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

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