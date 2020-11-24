10 700 рублей в месяц*, чтобы переехать в жилой комплекс в 6 минутах от площади Маркса

ЖК «Акация на Ватутина» состоит из четырех 17-этажных панельных многоквартирных домов, которые строятся по быстровозводимой технологии. Сейчас покупатели могут приобрести квартиры в доме №2 и трех блок-секциях дома №1.

— При строительстве жилых объектов ДК «Акация» использует панель, изготовленную по современным технологиям. По структуре она напоминает трехслойный «пирог» из железобетона, утеплителя и облицовки. Этот «сэндвич» хорошо держит тепло и обеспечивает хорошую звукоизоляцию в квартирах, — рассказали в пресс-службе застройщика.

Один из плюсов панельного домостроения — быстрые темпы без ущерба качеству. Строительство нового жилого комплекса на левом берегу началось в марте 2020 года. Уже сейчас в доме №1 закончено остекление фасада двух блок-секций, завершена кладка кирпичных стен и идут работы по обустройству внутренних коммуникаций. В доме №2 ведется монтаж стен шестого этажа, в доме №3 — монтаж стен второго этажа, а в доме №4 выполнено погружение свай.

Фасад ЖК «Акация на Ватутина» гармонично сочетает в себе эстетику и высокое качество. Яркие атмосферостойкие краски станут не только настоящим украшением локации, но и защитят фасад от неблагоприятных природных явлений.

Важное достоинство ЖК «Акация на Ватутина» — его локация. В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса — остановка «Лыжная база», от которой отходят 20 маршрутов общественного транспорта в сторону станции метро «Площадь Маркса» (на автомобиле можно добраться всего за шесть минут), а в пяти минутах езды в другую сторону — ТРЦ «Мега» с гипермаркетом «Ашан» и ИКЕА. Рядом с жилым комплексом — выезд на Бугринский мост, который обеспечивает свободный проезд на правый берег, к центру Новосибирска.

Еще одно преимущество ЖК — 576 парковочных мест. А это значит, что у будущих жильцов не будет проблем с парковкой своих автомобилей.

В пределах квартала — супермаркеты, аптеки, детские сады, школы, детская и взрослая поликлиники. Плюс, который оценят жители мегаполиса, — соседство ЖК «Акация на Ватутина» с парком культуры и отдыха «Бугринская роща» и действующей лыжной базой. Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе позволят отдыхать и укреплять здоровье как детям, так и взрослым.

Меньше чем за год ДК «Акация» заработала репутацию сильного игрока на рынке недвижимости в сегменте «доступное жилье». Свой первый объект — 17-этажный панельный дом «Акация на Красногорской» — компания построила с опережением графика на четыре месяца. Жители новостройки уже получили ключи от квартир. Также недавно открыты продажи в ЖК «Акация на Лежена», расположенном в 900 метрах от станции метро «Золотая Нива», там сейчас привлекательные стартовые цены.

В настоящее время в портфеле ДК «Акация» более 60 тысяч кв. м строящегося жилья.

Отдел продаж ЖК «Акация на Ватутина»:

тел.: +7 (383) 388-49-87

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис №607

акация54.рф

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*Программа «Господдержка 2020» от ПАО «Промсвязьбанк». Стоимость квартиры — 1,89 млн. Ставка — 5,85%. Срок кредита — 20 лет. Первоначальный взнос — 20%.

ООО СЗ «Акация на Ватутина». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф.

ООО СЗ «Акация на Лежена». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф.

На базовом фото ДК «Акация»