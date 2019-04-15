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Новосибирские врачи-стоматологи запатентовали способ адаптации детей с РАС к лечению

Неотъемлемое правило в работе с такими детьми — повторять все действия в изначально принятом порядке на каждом приеме.
  • 15/04/2019, 18:20
Новосибирские врачи-стоматологи запатентовали способ адаптации детей с РАС к лечению

Детские врачи-стоматологи частной сети клиник Новосибирска запатентовали специальную методику общения с детьми-аутистами, благодаря которой ребенок сам доверяется врачу в процессе постепенного знакомства, сообщили в пресс-службе клиники.

Родители, воспитывающие детей с РАС, постоянно сталкиваются с одной и той же проблемой: малыш (а может быть и подросток, возраст здесь не важен) при виде незнакомых людей замыкается в себе, не желает вступать в диалог и, соответственно, не поддается никакому лечению на «добровольном» приеме. Самый простой выход из ситуации для большинства врачей — лечение «во сне», то есть под наркозом, а ведь хотелось бы минимизировать «наркозные приемы» хотя бы в кресле у стоматолога, когда есть такой шанс.

— Учитывая особенности мышления и поведения особенных детей, мало кто из врачей хочет и может работать с ними: тяжело воспринять их как «обычных», понятных пациентов. А для нас это важно, — признается Эльвира Гракович, детский врач-стоматолог, главный врач клиники «Дентал-Сервис Детям» на ул. Титова. — К каждому из них мы находим индивидуальный подход. Ни в коем случае не прибегаем к крайним мерам, например, к лечению с удержанием, для нас недопустимо насилие над ребенком.

Чтобы вести прием без погружения в сон, нужен особый подход. Разработанный врачами клиники способ адаптации уникален и основан на ряде постоянных действий и контактов, которые врач совершает с ребенком, прежде чем приступить к лечению.

—  Мы не допускаем ситуаций, когда ребенку страшно находиться в кабинете, когда он плачет. То же самое и с особенными детками. На первом приеме мы знакомимся с ребенком и общаемся с ним вне стоматологического кресла. Показываем чистку зубов на муляже челюстей, затем предлагаем нашему пациенту самому взять щетку и провести чистку макету-игрушке.Следующий этап — пригласить малыша в кресло и дать ему возможность изучить все инструменты, которые он видит. Мы можем показать, как они работают, сначала на своей ладони, потом на ладони ребеночка — чтобы он увидел и ощутил, что в этом нет совершенно ничего страшного, это не больно. И уже после знакомства с оборудованием мы приступаем к осмотру и лечению, если ребенок нам это позволит, — рассказывает о методике главный врач клиники «Дентал-Сервис Детям» на ул. Ленина и куратор детского направления в сети Елена Бурдина.

Ключевой момент данного метода адаптации состоит в том, что ребенка не заставляют садиться в кресло или открывать рот даже для осмотра, пока он не будет готов к этому сам.

— Если это не наступает при первом, втором визите — врач назначает следующую консультацию, уже бесплатную. Иными словами, врач не стремится как можно скорее провести лечение, если ребенку некомфортно, он «знакомится» с ним снова и снова на протяжении нескольких встреч, которых будет ровно столько, сколько понадобится пациенту. Каждая такая повторная встреча бесплатна, потому что наша цель — помочь детям обрести «друга» в лице доктора и завязать с ним долгосрочные доверительные отношения, — говорят специалисты клиники.

Отмечается, что неотъемлемое правило в работе с детьми с РАС по новой методике — повторять все действия в изначально принятом порядке на каждом приеме.

— Если малыш привык, что сначала он общается с аниматором, потом раскрашивает один из рисунков в журнале, а затем садится в кресло к доктору — значит, схема повторится через месяц и через год. Эти данные обязательно фиксируются в карте пациента, и даже если прием ведет другой врач, он следует так называемой инструкции. Результат — ребенок с неповрежденной психикой, который не испытывает ложных фобий перед лечением, а забота о здоровье для него — естественная привычка. Согласитесь, это ли не самое важное в жизни, — резюмируют в «Дентал-Сервис Детям».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Фото: предоставлено пресс-службой клиники

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