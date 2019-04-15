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Средняя стоимость автомобилей в Новосибирске снизилась на 5,4%

Средний возраст продаваемых моделей приблизился к 15 годам.
  • 15/04/2019, 19:49
Средняя стоимость автомобилей в Новосибирске снизилась на 5,4%

За I квартал на «Авито Авто» в Новосибирске активнее всего покупали машины в четырех сегментах — средний класс, кроссоверы, малые автомобили и большие семейные авто — суммарно на них пришлось 77,5% продаж. За год их доля выросла на 0,8 процентного пункта. К таким выводам пришли эксперты «Авито Авто», проанализировав итоги развития автомобильного рынка Новосибирска в I квартале 2019 года.

Отмечается, что средняя стоимость автомобилей спустя год снизилась на 5,4% до 410 000 рублей. Дороже всех продаются кроссоверы – в среднем за 743 000 рублей, доступнее всего С-класс – 172 000 рублей.

Наиболее востребованным брендом оказался «АвтоВАЗ» (LADA) со средней ценой 105 000 рублей – на долю отечественного производителя пришлось 22% всех продаж. Второе место занимает Toyota со средней ценой 530 000 рублей, Nissan стал третьим – 366 000 рублей.

Среди топ-10 самых продаваемых моделей первое место занимает Toyota Corolla, которая стала и самой дорогой машиной – в среднем ее покупали за 279 000 рублей. Дешевле всего продавалась LADA-2109 – за 34 000 рублей.

Фото: редакции

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