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S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Гуанчжоу

Полеты будут выполняться по вторникам и воскресеньям.
  • 15/04/2019, 17:33
S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Гуанчжоу

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, с 21 мая 2019 года открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Гуанчжоу (Китай). Авиабилеты уже в продаже, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что полеты будут выполняться по вторникам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Толмачево в 21:10, прилет в Гуанчжоу в 04:15 на следующий день по местному времени. Обратный рейс вылетает по средам и понедельникам в 05:15 и прилетает в Новосибирск в 10:50.

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Напомним, что S7 Airlines также выполняет прямые рейсы в Пекин из Новосибирска, Владивостока, Красноярска и Иркутска, в Шанхай – из Новосибирска и Владивостока, в Гонконг – из Владивостока, Иркутска, Новосибирска.

Фото: Gensa Gensa

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