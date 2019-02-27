Новосибирские вузы в предметном рейтинге QS

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) и Новосибирский госуниверситет (НГУ) попали в международный рейтинг вузов QS World University Rankings by Subject, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Предметный рейтинг британской компании Quacquarelli Symonds был опубликован ночью 27 февраля.

В пресс-службе НГУ, рассказали, что по сравнению с 2018 годом НГУ улучшил свои позиции по инженерным и техническим наукам, заняв 182 место и поднявшись на 18 пунктов. Новосибирский госуниверситет в очередной раз вошел в группу 51-100 по физике и астрономии, и этот результат в том числе поддерживает 68 место НГУ в рейтинге по естественным наукам. Также наблюдается стабильность по направлениям «Математика» и «Философия» – 3 года подряд университет входит в группу 101–150 и 151–200 соответственно. По химической технологии НГУ занимает строчку 151–200 мирового рейтинга и является первым в стране по этому предмету. Кроме того, по сравнению с рейтингом QS прошлого года НГУ вошел в 6 новых предметов: «Лингвистика», «Биологические науки», «Общественные науки и менеджмент», «Материаловедение», «Механический, аэрокосмический и производственный инжиниринг», «Технологии в электронике и электротехнике».

НГТУ вошел в число лучших университетов мира по трем направлениям. Крупнейший технический университет Сибири вошел в группу университетов, разделивших 351—400 позиции по направлению «Механическая, авиационная и промышленная инженерия». В рейтинге по физике и астрономии НГТУ попал в число вузов, занявших 401—450 места. По электротехнической и электронной инженерии он оказался в группе 451—500.

Предметный рейтинг университетов мира QS World University Rankings by Subject выходит с 2011 года. В нем представлены позиции ведущих университетов мира по 48 предметным областям. Составители рейтинга оценивали вузы по четырем критериям: мнение академического сообщества, мнение работодателей, индекс цитирования и индекс Хирша.

Фото: Ростислав Нетисов