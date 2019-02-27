Подрядчики отказываются платить за цунами и торнадо

Договоры страхования работ по капитальному ремонту общего имущества собственников многоквартирных домов в рамках гарантийного срока включают слишком много параметров, не имеющих отношения к самим работам. Об этом на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента сообщил руководитель аппарата «Ассоциации строительных организаций Новосибирской области» Максим Федорченко. За такую страховку подрядчик должен заплатить около 1% от стоимости контракта на строительно-ремонтные работы.

— Мы пришли к контрактам, в которых предъявлены требования к страхованию, и схватились за головы. Объектом страхования по договору должны являться имущественные отношения подрядчика, связанные с риском возникновения ответственности за ненадлежащее исполнение договора. Вроде бы ничего сверхъестественного. Но потом выяснили, что к таковым относятся риск утраты, гибели или повреждения в результате случайных событий имущества, на котором проводятся монтажные работы, и риск недостатка монтажно-строительных работ. То есть объект страхования один, а риски — совсем другие, которые к нему отношения не имеют, — говорит Федорченко.

Кроме того, по его словам, в договор включены страховые случаи, вероятность которых на территории Новосибирской области близка к нулю.

— В договоре имущество страхуется от «очень актуальных» для региона рисков: урагана, шторма, торнадо, паводка, селя, лавины, цунами, оползня, извержения вулкана. Если, согласно проекту договора, к примеру, цунами в Новосибирске будет длиться более 72 часов, то страховщик за повреждение имущества, находившегося в капремонте, ответственности не несет, — перечисляет Федорченко. — Строительно-монтажные работы тоже страхуются только в части риска наступления такого события, когда непреднамеренное нарушение строительных норм и правил произведено лицами, не несущими ответственность за выполнение таких норм. То есть это явно не сами строители. Видимо, кто-то должен проникнуть на стройплощадку и что-то там совершить.

Как результат, по оценкам представителей ассоциации, 1% стоимости от капремонта идет на заведомо невыплатное страхование. Максим Федорченко сообщил, что представители ассоциации пытались решить этот вопрос в рабочем порядке, обращались в министерство ЖКХ, но ответ получить не удалось.

— Видимо, у них свой интерес в подобных договорах. Более того, все подрядчики направляются в одну страховую компанию, — подчеркнул он.

Максим Федорченко в комментарии редакции Infopro54 уточнил, что сама страховая компания претензий у застройщиков не вызывает, вопросы есть только к форме и условиям договора, согласованного страховщиками с Фондом модернизации ЖКХ.

— Цель прекрасная, ничего плохого в страховании нет, а средства — негодные. Нужно переписать договор таким образом, чтобы он защищал не от мифических цунами, а от ненадлежащего исполнения контракта и гарантийных обязательств подрядчиком. Но с такими условиями имущество дома никак не защитишь. Мы готовы предоставить своих юристов для решения этой проблемы, — говорит собеседник издания.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Елена Макавчик пообещала разобраться в ситуации со страхованием в единственной страховой компанией. При этом она заявила, что информация, представителя подрядных организаций некорректна.

— Мы должны разделять две степени страхования. Здесь речь идет о страховании строительно-монтажных рисков, об обязанности заключения договора страхования. Это не ведет к изменению стоимости работ и никоим образом не распространяется на фонд капитального ремонта. Никакого необоснованного удорожания работ нет, — заявила чиновница.

По словам директора областного Фонда модернизации ЖКХ Татьяны Кожевниковой, к заключению страховых договоров региональных операторов подтолкнул массовый исход подрядчиков со стройплощадок.

— В Жилищном кодексе РФ было предусмотрено, что договор подряда должен установить гарантийный срок на выполненные работы — не менее пяти лет. Это очень долго, и мы стали сталкивать с проблемой, когда подрядные организации уклоняются от выполнения своих обязанностей в этот период. Подрядчик банкротится, ликвидируется, и эта проблема была актуальная для всех региональных операторов, — пояснила Кожевникова. — Разговор ведется о страховых рисках, связанных именно с гарантийным сроком. Мы страхуем тот риск, когда подрядчик уходит с рынка, мы его не видим, ничего о нем не знаем. При наступлении страхового случая нам нужно будет обратиться в страховую компанию для того, чтобы возместить эти деньги и сделать капитальный ремонт собственникам.

По ее словам, стоимость страховки, озвученная Максимом Федорченко, завышена: страховые компании выставляют 0,2 – 0,8%. Депутат, председатель совета директоров ООО «ГаммаСтрой» Ашот Рафаэлян предложил тщательно изучить ситуацию, сложившуюся на рынке капремонта.

— Где гарантия, что за пять лет действия страховки не отзовут лицензию самого страховщика? А это обязательно произойдет, когда весь город будет страховаться у одной компании, — заявил он. — Уже был случай, когда застройщиков собрали в одну страховую компанию, у которой отозвали лицензию. Здесь произойдет то же самое. Не стоит торопиться с решением, вопрос следует детально изучить.

Председатель комитета Евгений Покровский предложил в течение двух месяцев детально обсудить вопрос на рабочей группе по капремонту. После этого будет принято решение, вносить ли корректировки в закон о капремонте.

По данным Фонда модернизации ЖКХ, по итогам 2018 года в области выполнено 1609 видов работ по ремонту многоквартирных домов, включая ремонты лифтов. На 2019 год запланирован 1491 вид работ, из них по 876 видам уже разработана проектная документация, а 29 видов работ уже выполнены с начала года.

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