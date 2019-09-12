Новосибирские «зелёные» подвели итоги выборов

— Вчера в городе нас не было совсем, а сегодня – более двух тысяч, — отметила кандидат в мэры от партии «Зелёные» Дарья Украинцева. — Да, где-то было тяжело, где-то не хватило временного, либо финансового ресурса, но это же не повод останавливаться. Есть в городе участки, где мы успели отработать лучше, провести больше встреч. И там у нас достойный результат – от 7 до 11%. Уверенная третья позиция.

Председатель новосибирских «зелёных» Игорь Украинцев подчеркнул, что партия планирует принимать участие в выборах законодательного собрания и городского совета.

— Конечно же будем активно работать не только в городе, но и по всей Новосибирской области. Уже на этих довыборах мы успели выдвинуть своих кандидатов. К сожалению, в этот раз взять мандаты не удалось, но к следующему году по всей области будут «зелёные» депутаты, — заверил Игорь Украинцев.

Заместитель председателя Российской экологической партии «Зелёные» Владимир Кириллов уверен, что «Экология – политика XXI века». По его словам, развитие экологической повестки по всей стране не может происходить без появления в законодательных и исполнительных органах власти профессионалов в сфере экологии.

Фото пресс-службы партии «Зелёные»