30% банкротов-физлиц имеют 10 и более просроченных кредитов

За 4 года компания «Альтернатива» списала долги 350 клиентам. 416 млн рублей, которые они задолжали, никогда не вернутся кредиторам. Об этом корреспонденту InfoPro54 рассказал директор ООО ФПК «Альтернатива» Антон Канунников.

— Мы проанализировали своих клиентов и выяснили, что средний возраст банкрота — 53 года. 256 банкротов или 73% от общего количества — это женщины. Они активнее участвуют в семейной жизни: ведут бюджет, отвечают за финансы семьи. Низкий уровень доходов населения обеспечивает удовлетворение только элементарных потребностей, а на улучшение условий жизни (существование) приходиться брать кредиты: собрать ребенка в школу, сделать ремонт, поехать в отпуск и т.д. Женщины по своей природе более ориентированы на это, поэтому и берут займы, — пояснял Канунников.

Минимальный возраст банкрота — всего 24 года, максимальный — 74. Проанализировав наработанную судебную практику, эксперт отметил, что судьи достаточно критично относятся к молодым людям, оказавшимся в кредитной кабале. Им чаще вводят процедуру реструктуризации долгов, вместо реализации имущества.

— Это сказывается на стоимости услуги, приходится дважды платить финансовому управляющему по 25 тысяч рублей. Логика судейского корпуса проста — раз молод, устраивайся на работу и выплачивай кредиты. К пенсионерам относятся более снисходительно, — комментирует собеседник InfoPro54.

Средний размер долга на одного банкрота — 1 068 539 рублей при среднем количестве кредитов 8 штук. При этом 30% банкротов имеют 10 и более просроченных кредитов. Максимальное количество займов — 37 штук. Максимальная сумма долга перед кредиторами— более 7 млн рублей.

— Это говорит о том, что первые банкроты — одни из самых закредитованных жителей. Большие суммы долгов у первых банкротов можно еще объяснить экономической целесообразностью списания долгов. Услуги по банкротству не могут стоить дешево. Это большой объем работы для юриста и финансового управляющего. Поэтому минимальные цены на рынке начинаются от 50 тысяч рублей. Списывать небольшие долги до 300 тысяч рублей не так выгодно, как долги от миллиона и выше, — рассуждает Антон Канунников.

По его наблюдениям, при падающих 5 лет подряд реальных доходах населения люди берут новые кредиты, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Тем самым загоняя себя в кредитную кабалу. Такая модель поведения наиболее четко прослеживается у малообеспеченных граждан. Они вынуждены платить за кредиты 60% и более от своего и без того невысокого дохода.

— Топ-5 профессий банкротов в нашей компании выглядит следующим образом: техничка, охранник, медсестра, водитель, продавец. Средний официальный доход банкрота — 17 180 рублей, при этом средний размер ежемесячных обязательств — 43 077 рублей! Показатель DTI(debt-to-income — отношение суммы платежей по всем кредитам заемщика к его доходу) составляет 250%. То есть в 2,5 раза превышает его официальный доход! — приводит цифры директор ФПК «Альтернатива». — Благодаря всем этим справкам: по форме банка, «нарисованному» допдоходу, а также кредитам без подтверждения дохода, — банковские организации сами себя загнали в ловушку. Наличие только положительной кредитной истории — это еще не гарантия возврата кредита. В ситуации, когда реальные доходы не растут, часть заемщиков приняла кардинальное решение по выходу из ситуации — личное банкротство.

В топ-5 банков по объему списанных долгов, с которыми работала ФПК «Альтернатива», попали АО «Банк Русский Стандарт» (списали 50 млн рублей), ПАО «Сбербанк» (47 млн рублей), ООО «ХКФ Банк» (26 млн рублей), ПАО КБ «Восточный»(24 млн рублей), ВТБ (ПАО) (23 млн рублей).

Всего, по данным ЕФРСБ, за 4 года в Новосибирской области признаны банкротами около 3,5 тысячи граждан. В рубрике 2ГИС «Банкротство физических лиц» в регионе указано 220 компаний. К наиболее активным игрокам рынка кроме ФПУ «Альтернатива» также относятся компании ООО «Аристократ», ООО «Долговнет» и ООО «Финправ».

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru