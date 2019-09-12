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Сибирские ученые опасаются срыва сроков строительства СКИФа

Несмотря на одобрение проекта, его федеральное финансирование так и не началось.
  • 12/09/2019, 17:27
ЦКП «СКИФ»

Общее собрание Сибирского отделения РАН приняло резолюцию в связи с недостаточным привлечением специалистов и экспертов из Сибири к подготовке проекта Программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019—2027 годы, сообщает издание «Наука в Сибири».

В документе отмечено, что это упущение особенным образом относится к созданию в Новосибирской области источника синхротронного излучения поколения 4+ согласно указу президента Российской Федерации от 25 июля 2019 года.

— Это подрывает основы региональной политики РФ, нарушает принципы связанности и ставит под угрозу научно-технологическое развитие Сибирского региона и России в целом, — констатирует резолюция. Указано также отсутствие официальной информации об альтернативном СКИФу проекте Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» источника синхротронного излучения с энергией около 6 ГэВ, предлагаемого к сооружению в Новосибирской области.

 По словам председателя СО РАН академика Валентина Пармона, ситуация со СКИФом «существенно менее благополучной» в сравнении с другим проектом класса мегасайенс — создаваемым в Прибайкалье Национальным гелиогеофизическим комплексом РАН. Глава Сибирского отделения подчеркнул, что при глубокой научной и инженерной проработанности СКИФа, его одобрении международными экспертизами и востребованности конкретными научными и индустриальными пользователями федеральное финансирование проекта так и не состоялось.

— Оно должно было начаться еще в мае, а на дворе середина сентября, — констатировал академик Валентин Пармон, сославшись на возникшие в конце лета «неожиданные затруднения».

Фото: пресс-служба ИЯФ СО РАН

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