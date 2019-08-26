Новосибирские жимолость и облепиха отправятся в Японию

Кыштовский кооператив «Мир» Новосибирской области договорился о пробных поставках в Японию жимолости и облепихи, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга. Отмечается, что государственную помощь фермеры могут получить в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Ягоду выращивают на границе с Васюганскими болотами, по словам создателя кооператива Дмитрия Стакановского, это идеальная среда.

— Жимолость сейчас только начинает быть востребованной, соответственно, эта ниша более-менее свободна, кроме того, она может зимовать спокойно и в холодные зимы – переносит морозы до 45 градусов. Облепиха интересна тем, что у нее более широкий рынок сбыта. И сама ягода, и лист, и кора, – все попадает под реализацию, ― рассказал он.

Первой азиатской страной, которая получит ягоду, будет Япония. Там уже налажена переработка жимолости. В Тайване этой ягодой заинтересовались владельцы бизнеса отрасли легкой промышленности: за счет своего характерного цвета жимолость ― эффективный природный краситель для ткани.

Фото: pixabay.com, автор- zoosnow