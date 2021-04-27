Новосибирский Академпарк хочет получить статус индустриального парка

— Мы провели работу с резидентами: 23 компании подтвердили заявки на 40 тысяч кв. м. Из них 23 тысячи составляют производственные, 11 тысяч — лабораторно-производственные помещения, так как многие компании уже выросли из стадии стартапа и НИОКР и нуждаются в собственном производстве, — сообщил, выступая на инвестсовете области, гендиректор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод. — 33 тысячи «квадратов» инвесторы готовы построить сами, еще около 7 тысяч готовы взять в аренду.

Для реализации проекта второй очереди Технопарка подготовлены 2 участка. Первый, по словам Верховода, уже готов к передаче в аренду. Его намерены освоить в 2021-2025 годах и построить 63,7 тысячи кв. м.

— На площадке планируется разместить до 6 типовых двухэтажных модулей площадью 5,1 тысячи кв. м, где на первом этаже высотой в 6 м будут расположены производственные помещения, а на втором высотой 4 м — лабораторные. На участке также планируется «посадить» 2 офисных здания площадью по 18 тысяч кв. м, где будет размещаться инфраструктура, — пояснил Верходов. — Такой конфигурацией мы полностью удовлетворяем заявленный спрос и создаем задел на ближайшее будущее.

Общий объем инвестиций в проект составляет около 3 млрд рублей, из них 1,2 млрд — средства Академпарка и федеральные ресурсы, 290 млн — вложения в инфраструктуру и инженерное обустройство участка, 1,5 млрд — средства инвесторов-резидентов.

К 2030 году на площадке будут созданы около 900 рабочих мест, средняя зарплата составит почти 93 тысячи рублей, объем налоговых платежей до 2032 года — 2,2 млрд рублей, выручка к 2032 году — 3,8 млрд рублей в год, норма доходности — 11%.

На втором участке, после того как он будет освобожден от всех обременений, предполагается построить еще 40 тысяч кв. м. Здесь разместят административно-лабораторные здания. Расчетный объем инвестиций — 1,8 млрд рублей. Строительство здания планируется осуществить за счет негосударственных инвестиций — средств УК Технопарка и заинтересованных резидентов. Дмитрий Верховод также отметил, что на федеральном уровне в ближайшее время может быть принято решение, согласно которому УК технопарков, инвестирующие в инженерную инфраструктуру, смогут получить компенсацию по тому же принципу, что и УК промышленных парков (№1119-п). Это позволит проекту получить дополнительное финансирование.

— Академгородок — это особо ценная территория, причем ее ценность заключается не только в площадях, но и в экосистеме, которая сформировалась вокруг. Самое главное — иметь возможность управлять этим развитием. При создании новых площадок Академпарка необходимо стараться сохранить паритет: 50% частные инвестиции и площади и 50% — собственность АО «Академпарк» или других подконтрольных нам структур, чтобы мы могли предоставлять эти помещения стартапам, — предупредил, комментируя проект, губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Кроме того, очевидно, что спрос на площади Академпарка уже чрезвычайно высокий, в том числе со стороны существующих резидентов и предприятий. Нужно очень избирательно подходить к выделению площадок, особенно для размещения производств. Нам не интересна отверточная сборка чужого оборудования — интересно собирать свое.

Глава региона также поручил Дмитрию Верховоду совместно с Минстроем и Миннауки приступить к подготовке третьей очереди Академпарка на территории будущего Smart City: в сжатые сроки определиться с зоной размещения производственных мощностей и необходимой инфраструктуры.

— Если мы сможем там создать индустриальный парк, возможно, это позволит нам применять меры поддержки, не дожидаясь федерального решения по технопаркам, — заявил Травников.

Дмитрий Верховод в ответ сообщил, что АО «Академпарк» уже подготовило проект документов, чтобы отправить заявку в Минпромторг РФ на включение в реестр промышленных парков.

Сегодня только на территории Академпарка работают 179 компаний, из них 88 — в стадии стартапов. В общей сложности в проектах заняты 4740 человек. Суммарная выручка резидентов в 2020 году составила 16,2 млрд рублей, объем уплаченных налогов — 2,1 млрд рублей. Первая очередь Академпарка размещается на площадке 10,3 га, где построены 120 тысяч кв. м лабораторных, офисных и производственных помещений. Из них 56 тысяч находятся в собственности технопарка и госструктур, 63 тысячи — резидентов.