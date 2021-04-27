Ситуация с «Тяжстанкогидропресс» дошла до Госдумы

Согласно протокольному поручению депутата Госдумы от Новосибирской области Веры Ганзя (КПРФ) в мае федеральные парламентарии изучат ситуацию, сложившуюся на ПАО «Тяжстанкогидропресс», обсудят причины бедственного положения предприятия и возможные меры по его спасению. Об этом со ссылкой на депутата сообщают в Новосибирском реготделении КПРФ.

— Парламентарии смогут запросить у правоохранителей информацию о причинах банкротства компании, — сообщают в обкоме партии. — Вера Ганзя добавила, что находит статус банкротства акционера завода ООО СМЦ «Стиллайн» подозрительным.

Ранее депутат направляла обращения в Генпрокуратуру, ФСБ, МВД и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

— Установлено, что гендиректор «Тяжстанкогидропресс» Николай Степакин, являясь собственником ООО «Стиллайн», берет кредиты под залог собственности ПАО «Тяжстанкогидропресс» в разных банках, — говорится в одном из таких обращений, размещенных на сайте новосибирского обкома КПРФ (Подписано Верой Ганзя. — Ред.). — Основным кредитором выступает «БКС Банк». В совет директоров банка входит гражданка Степакина Е.В., жена генерального директора «Тяжстанкогидропресса», а президентом финансовой группы БКС является родной брат Степакиной. Возможно, данный факт таких близкородственных связей объясняет, почему на всех прошедших судах представители ООО «Стиллайн» выступали за банкротство ПАО «Тяжстанкогидропресс».

Напомним, в феврале ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой. 11 апреля работники «Тяжстанкогидропресса» провели митинг и написали письмо президенту России с требованием сохранить завод, забрать в структуру госкорпорации «Ростех». 13 апреля активы «Стиллайна», находящиеся в залоге (недвижимость, оборудование и техника), были выставлены на торги. Их результаты планируется подвести в конце мая.