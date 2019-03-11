Новосибирский «Ангиолайн» получил знаки качества Russian Exporter и Made in Russia

Новосибирская компания «Ангиолайн» получила знаки качества Russian Exporter («Российский экспортер») и Made in Russia по итогам прохождения добровольной сертификации Российского экспортного центра, сообщили в пресс-службе компании.

— На основании выданных сертификатов соответствия «Ангиолайн» имеет теперь право размещать знак Russian Exporter, гарантирующий, что компания является надежным производителем и добросовестным поставщиком, на своем сайте и в рекламной продукции, и знак Made in Russia, подтверждающий соответствие мировым стандартам, на упаковке медизделий и самих медизделиях, — рассказали в компании.

Отмечается, что сертификаты соответствия были получены компанией по итогам комплексной оценки имиджа и деловой репутации по ряду параметров, включая историю развития, качество продукции, компетенцию персонала и безопасность производства. Получение АО «Ангиолайн» специальных знаков качества создает предпосылки для дальнейшего повышения узнаваемости бренда компании на внешних рынках и является одним из факторов, способствующих эффективному сбыту продукции за рубежом.

Сейчас компания «Ангиолайн» осуществляет успешную экспансию в страны СНГ, Вьетнам и страны Ближнего Востока. В планах компании получение СЕ марки, специального знака, которым удостоверяется соответствие продукции стандартам Европейского Союза, и выход на европейские рынки.

Всего знаки качества «Российского экспортного центра» имеют сейчас только 6 новосибирских компаний, включая «Ангиолайн».

Компания «Ангиолайн» — ведущий российский разработчик и производитель медицинских изделий для интервенционной кардиологии. Предприятие основано в 2007 году. Продуктовый портфель включает более 20 медизделий. На сегодняшний день более 140 тысяч стентов ООО «Ангиолайн» успешно применяются в 210 лечебных учреждениях в 63 регионах Российской Федерации.

Фото: Юлия Данилова