Табачный рынок России по итогам 2018 года сократился на 8,4%

В прошлом году аналитики EuromonitorInternational дали прогноз о резком падении российского рынка табачных изделий к 2022 году, в том числе за счет роста акцизов, нелегальной торговли и популярности новых продуктов. Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» по просьбеInfoPro54, прокомментировал ситуацию на рынке по итогам 2018 года, а также основные тренды, влияющие на него в 2019 году.

— Дмитрий, можете оценить какие тенденции были характерны для табачного рынка России в 2018 году?

— Сегодня в нашей стране наблюдается общая тенденция к снижению потребления табачной продукции, а именно сигарет. Хорошо известно, что курение опасно для здоровья, и лучший способ уберечь себя от вреда курения — это никогда не начинать курить или отказаться от этой вредной привычки. В России действует одно из самых жестких в мире законодательств в этой сфере. По данным нашей компании, табачный рынок России, например, по итогам 2018 года сократился на 8,4% — до 238,1 млрд единиц. И, в частности, объем поставок продукции аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (далее — ФМИ) в России по итогам 2018 года составил 68 млрд единиц, что на 6,1% ниже уровня 2017 года. При этом сумма уплаченных нашей компанией налогов в бюджеты всех уровней в 2017 году превысила 220 млрд рублей.

— Эффективна ли пропаганда здорового образа жизни, пугающие фотографии на пачках сигарет?

— Несмотря на тенденцию сокращения потребления сигарет, характерную для страны и в том числе сибирских регионов, по данным ВЦИОМ, единственная группа курильщиков, на которых хорошо подействовали ограничительные меры и повышение акцизов на табак, — это те, кто курит немного, время от времени, «за компанию». Доля заядлых курильщиков, то есть тех, кто выкуривает по пачке сигарет в день и больше, с 2009 года сохраняется на уровне около 20%. Эти люди по-прежнему курят, при этом в связи с ежегодным ростом акцизов они тратят на курение больше средств, либо переключаются с легальной продукции на нелегальные сигареты, поступление которых из странЕвразийского экономического союза(далее — ЕАЭС) на российский рынок, включая сибирские регионы, также из года в год уверенно растет.

Отмечу, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения сегодня в мире около 1,1 млрд совершеннолетних курильщиков — и через 15 лет их количество сохранится. А это значит, что одними запретами и ограничениями проблему вреда от табакокурения решить вряд ли возможно. Жесткие запреты не всегда оказываются эффективны — уровень курения даже во многих развитых странах снижается медленно и до сих пор остается на относительно высоком уровне. Всегда будет оставаться та часть курильщиков, которые не отказываются от сигарет. Поэтому одним из важнейших факторов, дополняющих государственные усилия по снижению распространенности табакокурения, является предложение курильщикам альтернативных продуктов, существенно снижающих риск развития заболеваний по сравнению с обычными сигаретами.

Сегодня отказ от курения и переход на потребление продукции пониженного риска также является одной из тенденций развития рынка, как в России, так и в сибирских регионах, включая Новосибирскую область. Наша компания, понимая, что миллионы курящих мужчин и женщин ищут менее вредную альтернативу курению, отвечающую их потребностям, трансформирует свой бизнес в направление инновационных продуктов с пониженным риском, в основе которых технология без горения табака, и ставит это в базу своей стратегии устойчивого развития. Сейчас исключительно интересное время: мы стоим на пороге грандиозных перемен — впервые появилась возможность изменить парадигму развития табачной отрасли и двигаться к будущему без сигаретного дыма.

— Как изменится цена табачной продукции в связи с ростом НДС, акцизов в 2019 году?

— Ежегодное повышение ставок акцизов на сигареты происходит в плановом порядке и было предусмотрено положениями Налогового кодекса Российской Федерации, принятыми еще в 2016 году. С 1 января текущего года ставка акциза на сигареты повысилась на 10,01% и составила 1890 рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2568 рублей за тысячу штук. Для нагревательного табака акцизы выросли на 10% и составляют 5808 рублей за килограмм.

Акцизный налог действительно является одним из основных факторов, влияющих на изменение розничных цен на сигареты. Плановое повышение ставок акциза, которое произошло с 1 января текущего года, традиционно учитывается нами в формировании ценовой стратегии. Также, в соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации в 2018 году, ставка НДС на основные группы товаров, к которым относятся и табачные изделия, с 1 января 2019 года увеличилась с 18% до 20%.

В целом отмечу, что предсказуемость и последовательность налоговой политики, в том числе ставок акцизов, во многом может способствовать замедлению темпов роста доли нелегальной табачной продукции, создавая стимулы для дальнейших инвестиций в экономику со стороны легального бизнеса.

В текущей же ситуации на потребительском рынке продолжают сохраняться условия, которые, с одной стороны, делают еще более выгодным переток на российский рынок сигарет из сопредельных стран ЕАЭС, а с другой — подталкивают курильщиков переходить на потребление дешевых нелегальных сигарет, розничные цены на которые порой ниже суммы акциза, уплачиваемой законопослушными производителями с каждой легальной пачки сигарет. Для справки отмечу, что установленная на 2019 год минимально возможная сумма акциза в розничной цене пачки из двадцати сигарет составляет 51,36 рубля. Поэтому есть основания полагать, что тенденция ежегодного прироста доли нелегальных сигарет на табачном рынке России, включая регионы Сибири, продолжится.

Фото предоставлено Дмитрием Шарковым