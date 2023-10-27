Новосибирский артист Митя Фомин будет выживать в Самарканде

Популярный артист Митя Фомин поборется за главный приз проекта в 10 миллионов рублей.

Продюсеры шоу «Выжить в Дубае» снимают вторую часть нашумевшего реалити. Только теперь звезды и их соперники будут выживать в Самарканде. Ведущими по-прежнему остаются Павел Воля и Лейсан Утяшева.

Телеканал уже частично раскрыл тайну, кто из звездных героев участвует в съемках. Среди них новосибирский певец Митя Фомин. Также известны и другие его коллеги по цеху: Влад Топалов, Вики Одинцова, Юлия Паршута, Сергей Гореликов и Назима.

В августе 2013 года Фомин уже участвовал в реалити-шоу канала НТВ «Остров». Тогда исполнитель дошел до финала, но главный приз все же достался другому участнику. Сибиряк пока держит в секрете свою стратегию выживания в экстремальных условиях, но очевидно, что он окажется сильным соперником и опытным игроком.