Опытом Новосибирска по дистанционной выдаче разрешений на охоту заинтересовалась вся Россия

Новосибирская область выходит с инициативой о тиражировании экспериментального правового режима по выдаче электронных разрешений на охоту в других регионах России. Об этом заявил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь в рамках XI Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT». Кроме того, регион выходит с инициативой предоставлять гражданам возможность получения электронного разрешения на все виды ресурсов через мобильное приложение.

— Эксперимент удался, и мы выходим с инициативой о тиражировании этого проекта в других субъектах федерации, а также о расширении количества видов ресурсов, — отметил глава ведомства.

По его словам, интерес к внедрению экспериментального правового режима (ЭПР) уже проявили Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутская, Кемеровская и Челябинская области.

Напомним, в феврале 2023 года постановлением правительства РФ в Новосибирской области запущена «цифровая песочница» по переводу в электронный вид разрешений на охоту по добыче водоплавающей дичи. Проект подготовило Минэкономики, инициаторами выступили областные Минприроды и Минцифры.

В рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в регионе разработано мобильное приложение «Моя охота». Разработанный Минцифрой региона цифровой контур состоит из подсистемы «Охота», программного решения для егерей и нативного приложения для охотников. Оно может работать как при подключении к сети, так и автономно.

Охотники в рамках ЭПР через портал госуслуг подают заявление о выдаче разрешения на охоту, оплачивают пошлину и получают электронное разрешение на охоту в личном кабинете. В личном кабинете содержатся сведения об охотничьем билете, обо всех разрешениях на охоту, об административных нарушениях и о добытых ресурсах. Министр уточнил, что во время охоты пользователь обязан заходить в личный кабинет и вносить в приложение данные о добытых животных и птицах. Для фиксации отметок интернет не нужен. Таким образом, охотнику не нужно заполнять специальные бланки отправлять их в региональное минприроды в двадцатидневный срок.

— С помощью этой процедуры, мы ликвидировали как минимум два очных визита в ведомство, — подчеркнул глава министерства. — Кроме того, на карте мы видим отметки о добыче, то есть, понимаем в каких местах и в каком количестве добыты ресурсы.

Он добавил, что министерство довольно первыми итогами эксперимента. С начала его реализации в регионе выдано почти 4 тысячи электронных разрешений на охоту, зафиксировано более 2,5 тысяч отметок о добыче ресурсов.

Ранее редакция сообщала, что более 9 тысяч новосибирских охотников на год лишились права охоты.