Новосибирский бизнес осваивает рынки Ирана и Сербии

С 2022 по 2024 годы десять компаний Новосибирской области прошли программу «Экспортеры 2.0» в МШУ «Сколково». Полученные знания помогли производителям светодиодного оборудования, сноубордов и горных лыж из сферопластика, умных остановок и климатического оборудования выйти на международный уровень.

В 2023 году выпускник «Сколково», компания ООО «НМТ» («Клиника 1+1»), открыла франшизу клиники в Таджикистане. Годом ранее поставщик электротехнической продукции ООО «Эколюкс» начал экспортировать каменноугольный кокс в Иран транзитом через Турцию.

На рынки Сербии и Польши зашла новосибирская компания «Кедрпром», которая занимается производством бань-бочек и купелей из кедра. А ООО «Промиз», занимающийся противопожарным оборудованием, уже поставляет свою продукцию в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Монголию.

— Выход на международные рынки — серьезное испытание для предпринимателей. Нужно учитывать особенности законодательства других стран, разбираться в тонкостях логистики и межкультурной коммуникации. Совместные усилия в этом направлении помогают бизнесу достичь измеримых результатов, — прокомментировала руководитель Центра поддержки экспорта на базе центра «Мой бизнес» Новосибирской области Алина Мусиенко.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году экспортеры Новосибирской области заключили контракты на 27 млн $ США.