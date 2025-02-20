Новосибирский бизнес резко нарастил недоимку по налогу на прибыль

По итогам 2024 года недоимка по налогам в консолидированный бюджет Новосибирской области составила 6,5 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом задолженность налогоплательщиков выросла на 700 млн рублей. Однако доля недоимки в общем объеме поступлений в бюджет региона уменьшилась и составила 1,77%. Для сравнения: в 2022 году недоимка была 7,2 млрд или 2,23% от налоговых поступлений, сообщил Минфин области.

Ключевой тренд 2024 года: больше всего долгов накопилось по налогу на прибыль организаций — почти 30% или 1,9 млрд рублей. На втором месте ― НДФЛ — 1,3 млрд (20%), на ― третьем транспортный налог ― 1,2 млрд (18,7%). Самозанятые недоплатили в бюджет 687 млн рублей (По итогам 2023 года — 623 млн рублей. ― Ред.)

По итогам 2023 года лидировал по недоимке транспортный налог — 26% или 1,5 млрд рублей. На втором месте был НДФЛ — 21,2% или 1,22 млрд рублей, и только на третьем ― налог на прибыль организаций — 1,16 млрд или 20,1%.

Генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания», президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Сергей Карпекин пояснил Infopro54, что системно ситуацию еще не анализировал, но предположил, что рост задолженности по налогу на прибыль связан с недоступностью кредитных ресурсов для предприятий.

— Ситуация не фатальная. У предприятий есть прибыль, но с нынешними ставками у них нет возможности взять кредит на пополнение оборотных средств и получить ресурс для погашения кассовых разрывов, в том числе уплаты налогов, — рассуждает Карпекин.

Он также отметил, что прибыль организаций снижается из-за роста издержек. Кроме того, сам налог на прибыль в 2025 году вырос с 20% до 25%.

— Думаю, что в 2025 году в целом поступления по этому налогу не сократятся, так как большинство новосибирских компаний вышли на нормальные уровни рентабельности. Однако недоимка сохранится. Во всяком случае в начале года. Потом, скорее всего, мы будем наблюдать ее сокращение, если произойдет снижение ключевой ставки, — прогнозирует эксперт.

Напомним, в ноябре 2024 года министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко сообщал, что замедление поступлений по налогу на прибыль лишает регион бюджета развития.

Ранее редакция сообщала о том, что рост зарплат «съел» прибыль предприятий Новосибирска.