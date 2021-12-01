Новосибирский бизнес призвали создавать новые территориальные бренды

По сообщению пресс-службы регионального правительства, в областном центре состоялся семинар Роспатента «Региональные бренды России – новые точки роста», который призван содействовать росту благосостояния производителей уникальных отечественных товаров, развитию территориальных брендов, которые станут важным источником пополнения региональных бюджетов. Предпринимателям и научным организациям региона рассказали, как правильно зарегистрировать территориальный бренд и на какую защиту со стороны государства они могут рассчитывать.

Директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин вручил руководству Ордынской детской школы искусств свидетельство об исключительном праве на географическое указание «Ордынская роспись». Также состоялось вручение свидетельства об исключительном праве на наименования места происхождения товара «Грязь Карачинская».

Следует отметить, что Новосибирская область – крупнейший научно-образовательный и инновационный центр России. Регион входит в десятку лидеров с наибольшим коэффициентом изобретательной активности. Для увеличения патентования результатов интеллектуального труда в сентябре 2021 года Новосибирская область заключила трехстороннее соглашение Минэкономразвития – Роспатент – регион. По количеству поданных заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания Новосибирская область занимает 5 место среди регионов России.

В областном правительстве уточнили, что географическое указание – это новый объект интеллектуальных прав. В Новосибирской области сегодня в качестве НМПТ (наименование места происхождения товара) уже охраняются Карачинская, Дупленская и Доволенская минеральные воды.