Ученые диагностируют коронавирус за несколько секунд с одного выдоха

С помощью технологии, разработанной в Институте автоматики и электрометрии СО РАН, определить коронавирус возможно буквально за несколько секунд — достаточно человеку подышать в трубку специального прибора. Как рассказал во время пресс-тура в институт руководитель тематической группы нейтронных сетей, кандидат технических наук Александр Кугаевских, нейтронная сеть сравнивает уже имеющиеся здоровые и больные спектры с тем, что человек выдохнул. Точность диагностики составляет 90-95%.

— Человеку нужно только дохнуть в трубочку, — говорит ученый. — Результат выдается практически моментально. Но между людьми должно пройти несколько минут, чтобы очистить аппарат. Таким образом его можно использовать для скрининга.

В рамках тестирования аппарат уже использовался в аэропорту на международных линиях и в некоторых торговых центрах.

— Для медицинского подтверждения и сертификации 15 аппаратов будут установлены в клиниках Москвы, — сообщает Кугаевских. — Это уже независимые испытания. Также мы там еще будем набирать данные по другим заболеваниям.

По его словам, еще одно преимущество технологии, по сравнению с использующимися в настоящее время тестами, то, что она не завязана на биомаркерах диагностируемых заболеваний, которые еще окончательно не определены.

— Пока коллеги из Шотландии определили четыре вида биомаркеров, — рассказывает Кугаевских. — Пятый они не смогли идентифицировать. Тем не менее я могу сказать совершенно ответственно, что биомаркеров ковида больше, чем пять. Мы видим больше. Здесь справляется только нейронная сеть. Мы не смотрим на биомаркеры как таковые, мы смотрим на весь спектр выдоха. Все работы, которые я читал, посвященные диагностике астмы, рака легких, — там выборка в 20-25 человек. У нас для ковида — более 300 человек с гарантированно подтвержденным диагнозом.

О том, какие именно признаки служат показателем заболеваемости, ученый сообщить журналистам отказался со ссылкой на коммерческую тайну и отсутствие официальной публикации результатов исследований.

По словам Александра Кугаевских, прибором заинтересовались и представители спортивной медицины, спорта высших достижений и фитнес-центров.

— Мы можем определять эффективность тренировки, при случае, возможно, даже употребление спортсменом допинга, — говорит руководитель группы. — В целом технологией заинтересовались многие страны Европы и Персидского залива.

Речь идет о приборе Healhmonitor, который на рынке продвигает компания ООО «Сайнтификкоин». В середине ноября разработчики газоанализатора выиграли грант Фонда содействия инновациям — 20 млн рублей, с помощью которых будет налажено серийное производство этих устройств. Компания получила необходимые сертификаты для реализации спортивной версии Healhmonitor на территории ЕС и ОАЭ, создано юридическое лицо в специальной налоговой зоне «Дубай Силикон Оазис». Также компания имеет офис в провинции Виченца (Италия).