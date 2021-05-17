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Новосибирский бутлегер выплатил 3,5 млн уголовного штрафа

  • 17/05/2021, 13:26
Автор: Марина Санькова
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В апреле и мае текущего года судебные приставы Новосибирского района взыскали с местного бутлегера остаток уголовного штрафа на сумму более 1,7 млн рублей.

Всего должник выплатил 3,5 млн задолженности, как дополнительный вид наказания, сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области.

— 52-летний житель Краснообска в 2019 году был осужден за незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. Злоумышленника приговорили к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и многомиллионному штрафу. После вступления решения суда в законную силу, судебный пристав возбудил исполнительное производство, вынес постановления об аресте счетов и временном ограничение выезда должника за пределы РФ. Неизвестно сколько бы времени выплачивался штраф, но текущей весной на счета мужчины начали поступать внушительные суммы. Взысканных со счетов денежных средств хватило для полного погашения долга, — говорится в сообщении.

Также за нарушение должником сроков для добровольного погашения задолженности с него взыскан исполнительский сбор в размере более 230 тысяч рублей.

Фото: flickr.com автор: Щербинский ВестникЪ

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : штраф уголовное дело задолженность


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