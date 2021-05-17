Почти все миллионеры горсовета — единороссы

Первая десятка

После перехода с муниципального на областной уровень прошлогоднего лидера по доходам Сергея Кальченко его место на пьедестале почета занял прошлогодний серебряный призер — председатель комиссии по бюджету и налоговой политике, директор по развитию ООО «ДСК КПД Газстрой» Кирилл Покровский («Единая Россия»), задекларировавший доход в 35,4 млн рублей (+10,5 млн к уровню прошлого года). У него в собственности — жилой дом (389 кв. м), три земельных участка (3,3 тысячи кв. м), еще один участок принадлежит на правах долевой собственности, баня (45,5), дачный дом (268,5), восемь нежилых помещений в индивидуальной и долевой собственности, легковой автомобиль Land Rover Range Rover, гидроцикл RXP и автоприцеп МЗСА817708. Стоит отметить, что отец Кирилла Покровского — Евгений Покровский — является заместителем председателя комитета Заксобрания области по строительству, ЖКХ и тарифам.

Доход супруги депутата упал с прошлогодних 9,9 млн до 3,6 млн. Ей принадлежат пять земельных участков (6,3 тысячи кв. м), два объекта незавершенного строительства и автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63.

Серебряным призером стала вошедшая в этом году в первую десятку председатель общественной организации «Клуб избирателей Мочалина» и представитель еще одной депутатской династии Екатерина Митряшина («Единая Россия»), отец которой — Николай Мочалин — депутат Заксобрания Новосибирской области. Доход Митряшиной вырос более чем в двадцать раз, составив 24,1 млн рублей (+23 млн), включая доход, полученный от продажи недвижимого имущества, накопления за прошлые годы и доход от ценных бумаг. В собственности у депутата — четыре квартиры (337,3 кв. м) и нежилое помещение. У двух несовершеннолетних детей доходы составили по 0,3 млн от продажи недвижимого имущества.

На третье с пятого места поднялся председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, заместитель директора ООО «Медицинская техника для дома» Игорь Кудин («Единая Россия») с доходом в 21,1 млн (+2,1 млн). Депутату принадлежат два административно-бытовых здания (5,4 тысячи кв. м) и на правах долевой собственности пять нежилых помещений и три земельных участка.

У супруги Кудина доход снизился с 31 млн до 22,9 (-8,1). Ей принадлежат более сорока земельных участков, жилой дом (664 кв. м.) и автомобиль Lexus LX570.

Почетное четвертое место занял единственный в десятке представитель оппозиции — директор по строительству ООО «Альянс» Степан Сафонкин (независимый, «Лига эффективности») — с доходом 15,3 млн рублей. Депутату принадлежит квартира (39,3), а также на правах долевой собственности восемь строений и пять земельных участков. У супруги депутата годовой доход — менее миллиона рублей, собственности у нее и несовершеннолетнего ребенка нет.

С упомянутым ранее бронзовым призером Игорем Кудиным поменялся местами, опустившись на пятую позицию, директор ООО «Дискус плюс» Алексей Джулай («Единая Россия»), задекларировавший 12 млн рублей (-9,8 млн). Ему принадлежат два дома в общедолевой и индивидуальной собственности, две квартиры (249,1 кв. м), два помещения (более 1 тысячи кв. м), на правах разной формы собственности — более 80 земельных участков и объект незавершенного строительства. Из транспортных средств у депутата, как и годом ранее, есть Mitsubishi Lancer, грузовой автомобиль КАМАЗ 5511, моторная лодка «Казанка М-52». У супруги Джулая с доходом менее миллиона рублей (годом ранее — 2,2 млн) в собственности имеются нежилое помещение и легковой автомобиль Mitsubishi ASX 2.0.

На шестой позиции расположился председатель созданной в текущем созыве комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, директор по инвестициям ООО «Автовокзал—главный» Андрей Гудовский («Единая Россия») с доходом в 10,5 млн рублей. На правах разных форм собственности ему принадлежат четыре земельных участка, два жилых дома, административное здание и два легковых автомобиля — Kia Sorento UM и Toyota Lexus LS460.

Седьмое место сохранилось за финансовым директоров ГК «Вира—Строй» Александром Савельевым («Единая Россия»), чей доход составил 9,2 млн (-4,3 млн). Он владеет помещением (60,4) и на правах долевой собственности — земельным участком. Доход супруги Савельева составил 28,9 млн (+22 млн). Ей принадлежат два легковых автомобиля (+1) — Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC и Mercedes-Benz GLE-CLASS и на правах долевой собственности — квартира. Четверо несовершеннолетних детей депутата на правах долевой собственности владеют двумя квартирами, жилым домом и земельным участком.

На восьмом месте оказался председатель комиссии по градостроительству Сергей Трубников («Единая Россия»), задекларировавший 8,9 млн (+5,6 млн). Ему принадлежат две квартиры в индивидуальной и обещедолевой собственности. У супруги депутата с доходом менее миллиона рублей и трех несовершеннолетних детей имущества нет.

Предпоследнюю строчку рейтинга занял генеральный директор ООО «Сибирь—развитие» Дмитрий Червов («Единая Россия»). Его доход составил 8,7 млн (+4,8 млн). У него в собственности — два земельных участка (2,1 тысячи кв. м), жилой дом (809,9), более тридцати нежилых помещений и два жилых здания (88,7). У супруги Червова в собственности есть легковой автомобиль Lexus RX200t, квартира (88,6) и три нежилых помещения (51,6).

Замыкает топ-10 заместитель председателя комиссии по культуре спорту и молодежной политике, директор МБУ «Спортивная Обь» Денис Чаховский («Единая Россия») с доходом 6,7 млн, квартирой в общей совместной собственности (86,4), земельным участком (2,9 тысячи) и легковым автомобилем Toyota Camry. У супруги Чаховского из собственности — легковой автомобиль Toyota RAV4.

Также доходы более миллиона рублей задекларировали депутаты Игорь Атякшев («Единая Россия»), Ирина Беспечная (ЛДПР), Сергей Бойко (независимый), Сергей Бондаренко («Единая Россия»), Лилия Гончарова («Единая Россия»), Павел Горшков (КПРФ), Антон Картавин (независимый), Евгений Крайнов («Единая Россия»), Денис Кулинич («Единая Россия»), Андрей Любавский (КПРФ), Алексей Михайлов (КПРФ), Леонид Рыбин (независимый), Василий Стрекалов (ЛДПР), Игорь Титаренко («Единая Россия»), Павел Чернышев («Единая Россия»).

Менее миллиона рублей задекларировали Георгий Андреев (КПРФ), Андрей Аникин («Единая Россия»), Ростислав Антонов (независимый), Александр Бестужев («Единая Россия»), Александр и Антон Бурмистровы (оба КПРФ), Елена Воронина («Единая Россия»), Инна Ильиных (ЛДПР), Светлана Каверзина (независимая), Дмитрий Колпаков («Единая Россия»), Ирина Константинова («Единая Россия»), Евгений Лебедев (ЛДПР), Владислав Люмин («Единая Россия»), Александр Мухарыцин («Единая Россия»), Наталья Пинус (независимая), Евгений Прохоров (ЛДПР), Хельга Пирогова (независимая), Виктор Стрельников (КПРФ), Александр Тарасов («Единая Россия»), Игорь Украинцев (независимый), Екатерина Шалимова (независимая).

А что же наверху?

Что касается высшего командного состава горсовета текущего созыва, то доход его председателя Дмитрия Асанцева («Единая Россия») составил 3,7 млн рублей (+0,4). У него в собственности нежилое помещение, легковой автомобиль Toyota Lexus LX 570. На правах общедолевой собственности есть квартира.

Среди вице-спикеров наибольший доход у Евгения Яковенко («Единая Россия») — 2,7 млн. (+0,1). Ему принадлежат три земельных участка (2,4 тысячи кв. м), жилой дом (600,6), легковой автомобиль Toyota Land Cruiser, три мотоцикла и два автоприцепа и на правах общедолевой собственности — квартира. Доход супруги вице-спикера составил 3,4 млн (-0,7). Ей принадлежат 14 земельных участков и легковой автомобиль BMW Х5.

Следующим по уровню доходов в данной группе выступает еще один единоросс Николай Тямин, задекларировавший 2,1 млн (+1,3). Вице-спикеру на правах разных форм собственности принадлежат два земельных участка, три жилых дома, гараж и баня. Из транспортных средств у Тямина — лодка, маломерное судно, три автоприцепа и легковой автомобиль Hyundai Creta. Доход супруги вице-спикера составил 1,5 млн рублей. Ей на правах разных форм собственности принадлежат земельный участок, жилой дом, гараж, баня и квартира.

Замыкает список вице-спикеров Антон Тыртышный (КПРФ) с доходом в 1 млн рублей (+0,6). У него в собственности имеется квартира (109,2), бокс (17,9) и легковой автомобиль Suzuki Grand Vitara. Супруге вице-спикера принадлежат две квартиры в индивидуальной и общедолевой собственности и легковой автомобиль Hyundai Getz GLS 1.6.

Ранее стало известно о доходах руководства городской избирательной комиссии, нескольких глав районных администраций, руководителей муниципальных учреждений и предприятий, депутатов Заксобрания области, а также представляющих регион депутатов Госдумы и сенаторов.