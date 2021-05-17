Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири увеличилось на 6,6 %

Причина — низкая температура воздуха, средний показатель которой в апреле 2021 года по ОЭС Сибири составил 2,8 °C, что на 5,2 °C ниже ее значения в том же месяце 2020 года, сообщили в пресс-службе.

— Без учета влияния дополнительного дня февраля високосного 2020 года потребление электроэнергии по ОЭС Сибири увеличилось 4,6 %. В Новосибирской области увеличение составило на 10,2 %, — констатировали в Новосибирском РДУ.

Отмечается, что в апреле 2021 года электростанции ОЭС Сибири выработали 17 151,0 млн кВт•ч, что на 6,4 % больше, чем в апреле 2020 года. Выработка электроэнергии электростанциями Новосибирской области в апреле 2021 года составила 1142,7 млн кВт•ч, что на 18,1 % больше, чем в апреле 2020 года.

При этом выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий Сибири за четвертый месяц 2021 года составила 7 981,2 млн кВт•ч (на 5,3 % больше, чем за апрель 2020 года). Тепловые электростанции (ТЭС) Новосибирской области выработали 979,5 млн кВт•ч электроэнергии, что на 29,9 % больше объема выработки в апреле 2020 года. Выработка Новосибирской ГЭС в апреле 2021 года составила 163,2 млн кВт•ч, что на 23,7 % меньше аналогичного показателя 2020 года.

— Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение четырех месяцев 2021 года несли ГЭС, выработка которых составила 38 483,9 млн кВт•ч, что на 8,0 % больше, чем в январе – апреле 2020 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за тот же период составила 37 825,8 млн кВт•ч (на 0,3 % меньше, чем за четыре месяца 2020 года), выработка СЭС – 111,8 млн кВт•ч, (на 26,7 % больше, чем за четыре месяца 2020 года), — рассказали в компании.

Выработка электроэнергии за четыре месяца 2021 года по энергосистеме Новосибирской области составила 5121,3 млн кВт•ч, что на 8 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года прирост выработки электроэнергии составил 8,8 %.

Потребность в электроэнергии на территории энергосистемы Новосибирской области покрывалась, в том числе, за счет перетока из смежных энергосистем. В апреле 2021 года величина перетока в энергосистему Новосибирской области составила 231 млн кВт•ч, всего с начала года – 1230,2 млн кВт•ч.

Как пояснил директор Новосибирского РДУ Дмитрий Махиборода, увеличение объема потребления электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в апреле 2021 года обусловлено температурным фактором.