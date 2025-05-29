Новосибирский экскурсовод рассказала, чем и кому интересен Новосибирск

Во время пандемии, а потом после введения санкций российские туристы стали больше путешествовать по стране. Многие из них интересуются загадочной Сибирью, где, как говорят, «медведи по улицам ходят». Те, кто готов к трудностям, отправляются на Крайний Север — на плато Путорана в Красноярском крае или к вулканам Камчатки. Но если хочется увидеть Сибирь и при этом не уезжать далеко от цивилизации, то самый очевидный выбор — Новосибирск. Этот город, крупнейший за Уралом, легко доступен по любой дороге. Мария Давыдова-Сухинина, сопредседатель комитета по туризму Опоры России проанализировала почему у туристов растет интерес в Новосибирску и области, а также какие гости приезжают в регион.

— На данный момент есть два потока: туристы из европейской части страны, приехавшие знакомиться с Сибирью. Они не ограничиваются городом, ездят в область или в соседние города (Томск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк). В основном ареал обитания таких туристов: Москва и Санкт-Петербург. Интересуются городом и областью и гости из более близких городов: Тюмень, Челябинск, Екатеринбург — советский стороны Урала; Иркутск, Красноярск, Барнаул, Томск, Бийск — свои, сибирские и алтайские, — рассказала эксперт корреспонденту Infopro54.

Если жители европейской части страны приезжают в Сибирь, чтобы исследовать её просторы, то из соседних городов люди едут в Новосибирск за развлечениями. Этот третий по величине город в стране предлагает множество активностей на любой вкус.

Здесь можно кататься на сапбордах, байдарках и под парусом, причём зимой тоже. Любители зимних видов спорта найдут для себя катание на коньках, лыжах (водных, беговых, горных и охотничьих), санях с собаками, а также на танках, самолётах и корабликах. В Новосибирске есть даже метро — самое восточное в России. Для любителей аттракционов, тиров, квестов, скалодрома и сёрфинга здесь найдётся всё.

Город привлекает театралов своим самым большим театром в России — НОВАТом, известным качеством постановок. Также Новосибирск славится зоопарком и аквапарком, которые являются одними из крупнейших за Уралом.

Ещё одно популярное направление — это туры по вузам и ссузам для старшеклассников из других городов и для местных школьников. Эти поездки помогают молодым людям определиться с будущей профессией.

— Туристов, готовых посетить Новосибирскую область, можно разделить на местных и приезжих. Жители Новосибирска не первый год открывают для себя чудеса и красоты родного края. Но есть и те, кто приезжает сюда из других городов. В основном это люди со средним достатком, предпочитающие комфорт без излишеств. Их привлекает история региона, природные достопримечательности, этника и загадки Сибири, — поясняет Мария Давыдова-Сухинина.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск стали чаще приезжать туристы из Арабских Эмиратов и Китая. Гости из ОАЭ в основном посещают город с деловыми целями.