В Новосибирск стали чаще приезжать туристы из Арабских Эмиратов и Китая

Высокий туристический сезон начался в Новосибирске на майских праздниках и старт оказался удачным. Так, число гостиничных бронирований, сделанных иностранцами в городе, с 1 по 15 мая увеличилось год к году на 49 %, посчитали аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок».

Намного чаще, чем годом ранее, бронировать номера в отелях стали гости из Белоруссии, Китая и ОАЭ. Помимо этого, если брать данные в целом по России, то число бронирований гражданами Кувейта на 1–15 мая выросло на 81% год к году, Индии — на 65%, Турции — на 31%, Саудовской Аравии — на 25%.

Аналитики «Островка» уточнили, что самые дорогие бронирования на майские праздники делали гости из Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. А более бюджетные — туристы из Белоруссии, Казахстана и Китая.

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко отмечает, что турпоток из Казахстана и Белоруссии в Новосибирск стабилен, а из Китая только начинает наращивать обороты.

— Из Казахстана и Белоруссии к нам всегда едет много гостей. Ведь помимо туристических целей, они посещают своих родных. А вот турпоток из Китая только начинает возрастать, доковидных показателей мы пока не достигли. Но есть все предпосылки, что число гостей из Поднебесной будет стабильно увеличиваться. Тем более, что, между нашими странами вновь заработало прямое авиасообщение. Из Арабских Эмират тоже едут активнее, чем еще год назад, но в основном это бизнес-туризм, — говорит директор.

В свою очередь специалисты Яндекс Путешествия определили регионы, куда поездка на майские праздники обошлась дешевле, чем в прошлом году. По данным сервиса Новосибирская область вошла в топ выгодных направлений, заняв третью позицию. В этом рейтинге опередили столицу Сибири только Республика Северная Осетия и Башкортостан.

Продолжительность поездки в Новосибирскую область чаще всего составляет 2 дня, а отели и апартаменты в даты поездок начинают искать за 13 дней до заселения. Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах региона снизилась почти на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 5 840 рублей.

Напомним, по оценкам Росстата, в 2024 году в Новосибирскую область было совершено 3,35 миллиона туристических поездок, что на 17% больше, чем в 2023-м. В 2024 году в коллективных средствах размещения, таких как гостиницы и хостелы, было размещено 40,5 тыс. иностранных граждан, что на 7% больше, чем годом ранее. Однако уровень турпотока из-за рубежа в регионе, который был до пандемии, пока не достигнут. В 2023–2024 годах наибольший интерес к Новосибирской области среди иностранных туристов проявляли граждане Казахстана, Китая и Узбекистана.

Ранее редакция сообщала о том, что по туристическому налогу в первом квартале 2025 года в бюджет Новосибирска поступили 19 млн рублей.