Новосибирский фермер примет на работу роботов

— ИП Кулешов, в Куйбышевском районе реализует инвестиционный проект по оснащению животноводческого комплекса на 150 голов установками добровольного доения. Это будут два робота, каждый из которых сможет обслуживать до 75-80 голов в сутки, — сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. – Сумма гранта составит 30 млн рублей, собственные средства инвестора — 20 млн руб.

Он подчеркнул, что для региона это первый подобный опыт. До сих пор сельхозпредприятия предпочитали закупать и строить доильные залы. В других регионах России установки добровольного доения уже внедрены. Например, хозяйства Томской области используют уже 8 роботов.

— Это мировая практика, в рамках которой создаются максимально комфортные условия содержания для животных. Их никто не ругает, они питаются, когда чувствуют в этом необходимость и подходят к доильному аппарату, когда в этом есть потребность. Нельзя думать, что коровы глупые животные, — поясняет министр.

Лещенко уверен, что в перспективе практика использования установок добровольного доения в Новосибирской области расширится. Уже сейчас возможность применения этого оборудования рассматривает инвестор, который планирует построить в Черепановском районе животноводческий комплекс на 600 голов. Кредитная линия под этот проект уже одобрена и выделена.

Фото: Ростислав Нетисов