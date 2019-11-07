Бывший вице-мэр Бердска вышел на свободу

В разговоре с корреспондентом издания Владимир Мухаммедов подтвердил факт своего досрочного освобождения. По словам экс-чиновника, он вышел из заключения около двух недель назад и вернулся из Горного Алтая, где отбывал последнее время наказание, домой в Новосибирск.

— Собирались подать апелляцию в ЕСПЧ, — рассказывает Мухаммедов, — Но не успели, вышли сроки. Сейчас дома с семьей. Чем буду заниматься — пока не знаю.

В то же время Илья Потапов продолжает отбывать наказание в одном из исправительных учреждений Новосибирска.