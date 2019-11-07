Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Бывший вице-мэр Бердска вышел на свободу

Приговоренный к 9-летнему заключению Владимир Мухаммедов освободился по УДО.
  • 07/11/2019, 13:40
Автор: Евгения Федорова
Бывший вице-мэр Бердска вышел на свободу
«По мнению подсудимых и их адвокатов, внятных доказательств вины представлено не было».

Накануне новосибирские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили о досрочном освобождении бывшего вице-мэра Бердска Владимира Мухаммедова. Напомним, в 2013 году Бердский городской суд в лице судьи Юлии Деменковой приговорил его и теперь уже экс-главу Бердска Илью Потапова к 9 и 10 годам лишения свободы. По версии следствия, а затем и прокуратуры, глава города получал взятку от предпринимателя, экс-депутата заксобрания Александра Илющенко, а к тому моменту его уже бывший первый заместитель Владимир Мухаммедов оказывал в этом содействие. В то же время, по мнению обвиняемых и их адвокатов — Алексея Медведева и Владимира Воробьева, внятных доказательств вины обоих в ходе судебного рассмотрения дела так представлено и не было. На этом основании адвокаты требовали признать своих подзащитных невиновными и освободить.

В разговоре с корреспондентом издания Владимир Мухаммедов подтвердил факт своего досрочного освобождения. По словам экс-чиновника, он вышел из заключения около двух недель назад и вернулся из Горного Алтая, где отбывал последнее время наказание, домой в Новосибирск.

 Собирались подать апелляцию в ЕСПЧ,  рассказывает Мухаммедов,  Но не успели, вышли сроки. Сейчас дома с семьей. Чем буду заниматься — пока не знаю.

В то же время Илья Потапов продолжает отбывать наказание в одном из исправительных учреждений Новосибирска.

Фото из сообщества «Защитим честную власть в Бердске» ВКонтакте

Популярное с сайта

Новосибирский фермер примет на работу роботов

Новосибирский фермер примет на работу роботов

07/11/2019, 14:25
Предприниматель решил приобрести оборудование для добровольного доения.
Представитель коммерческой организации пошел под суд за дачу взятки

Представитель коммерческой организации пошел под суд за дачу взятки

07/11/2019, 13:25
Предварительный размер взятки составил 124 000 рублей.
«Новосибирскавтодор» закончил реконструкцию путепровода через Трансиб в Красноярском крае

«Новосибирскавтодор» закончил реконструкцию путепровода через Трансиб в Красноярском крае

07/11/2019, 13:08
Специалисты компании совместно со строителями АО «ЕнисейАвтодор» по контракту с ФКУ Упрдор «Енисей» возвели два искусственных сооружения.

Актуальный разговор

Джин Колесников, эксперт PhiltechInitiative, сооснователь московского филиала Университета Сингулярности

По прогнозам, к 2025 году рынок продолжительности жизни достигнет $60 млрд

Все материалы
Новости

Сибирский федеральный округ занимает пятое место в России по размеру ущерба от мошенников

07/11/2019, 17:22

11 ноября в Академпарке стартует программа «Навигатор инноватора. Новосибирск»

07/11/2019, 17:12

В Новосибирской области отремонтировали более 100 км федеральных дорог

07/11/2019, 16:01

Проект «Инд-Сибирь» обещают запустить в ближайшее время

07/11/2019, 15:57

СПК построит мясоперерабатывающий завод в Черепаново

07/11/2019, 15:35

Новосибирский фермер примет на работу роботов

07/11/2019, 14:25

Представитель коммерческой организации пошел под суд за дачу взятки

07/11/2019, 13:25

«Новосибирскавтодор» закончил реконструкцию путепровода через Трансиб в Красноярском крае

07/11/2019, 13:08

В Новосибирске состоялся IV Сибирский производственный форум

07/11/2019, 12:48

За десять месяцев на ЗСЖД погрузили более 260 млн тонн грузов

07/11/2019, 11:32

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска