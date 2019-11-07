Сибирские пивовары обсудили усиление работы по профилактике незаконного оборота

Во время встречи участники обсудили актуальную повестку отрасли: порядок и требования в сфере продаж пива алкогольной продукции, дискуссии о введении дополнительных ограничений, развернувшиеся на федеральном и региональном уровнях. Главным мотивом встречи стал вопрос необходимости профилактики в Сибири «серого» рынка.

На сессию «Профилактика незаконного оборота пивоваренной продукции» собрались представители как крупного бизнеса, таких как компания «Балтика», так и региональных производителей, и продавцов пивоваренной продукции, а также власти и контролирующих органов: Сибирских управлений РАР, Роспотребнадзора, МВД и Минпромторга Новосибирской области.

Открыла обсуждение Марина Райфудиновна Сеидова, начальник отдела развития электронной торговли, общественного питания и бытовых услуг Департамента Развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России. Она представила общую позицию Министерства в отношении поддержки и развития торговли алкогольной продукции в целом и пивоваренной продукции в частности, и прокомментировала ряд обсуждаемых на федеральном уровне законодательных инициатив.

Представители отраслевого сообщества, присутствующие в зале, в том числе члены региональных отделений отраслевых объединений «ОПОРА России» и Объединения участников пиво-безалкогольного рынка (ОУПР), Новосибирской областной организации производителей и продавцов «ПИАП», во время обсуждения отмечали, что пивоваренная отрасль в совокупности с планомерным повышением акцизов на продукцию, продолжает испытывать и усиление законодательного давления, что может негативно сказываться на дальнейшем развитии отрасли. Во время диалога звучали сомнения и негативные высказывания в адрес актуальных регулирующих инициатив региональной и федеральной повестки, в том числе, касающиеся дополнительных ограничений продаж алкоголя в общепите, а также региональных законопроектов по введению новых ограничений продаж в торговых объектах, размещенных в жилых домах и пристройках к ним.

Участники сессии сошлись во мнении, что меры по ужесточению регулирования той или иной отрасли в отрыве от мер по созданию благоприятной бизнес-среды, как правило, оказывают влияние на добросовестных участников, что создает дополнительные конкурентные преимущества для представителей рынка, действующих вне правового поля. И тенденции, существующие сегодня в отрасли, вызывают беспокойство игроков индустрии.

По мнению участников сессии, ограничительных мер, установленных законодательством в отрасли достаточно, однако, не хватает механизмов практической реализации контрольно-надзорных функций органов исполнительной власти. Во время обсуждения были приведены примеры из практики ограничений отрасли в разных регионах страны, и эксперты обратили внимание, что сделать рынок более стабильным могли бы единые условия и единые правила продаж в субъектах РФ.

В ходе дискуссии было поддержано мнение члена Общественного совета РАР, вице-президента по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям пивоваренной компании «Балтика», Алексея Кедрина о необходимости выработки системных мер поддержки легальных участников отрасли.

Эксперт также представил структуру будущей Программы. Разработка подобного документа является свидетельством того, что Общественный Совет, включая производителей, осознает свою ответственность перед обществом, в том числе в сфере профилактики нелегального рынка. Следующим шагом станет утверждение конкретных целей и задач, а также ключевых показателей эффективности Программы.

Представители пивоваренной отрасли Сибири поддержали актуальность данного вопроса для региона и необходимость усилить и расширить взаимодействие государства, представителей отрасли и профильных ассоциаций для профилактики «серого» рынка алкогольной продукции, в том числе пива. Позиции, которые были озвучены в ходе сессии, войдут в итоговую резолюцию. Данный документ будет направлен федеральным и региональным органам исполнительной власти, контролирующим органам, отраслевым и общественным бизнес-объединениям, а также в Общественный совет РАР РФ.

Фото предоставлено пресс-службой «Балтики»