Новосибирский филиал РАНХиГС вывел студентов на дистанционку

В целях профилактики распространения новой коронавирсуной инфекции COVID – 19 в Сибирском институте управления – филиала РАНХиГС в период с 28 сентября 2020 года по 11 октября 2020 года обучение по очной, очно-заочной, заочной формам обучения всех направлений подготовки, специальностям – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры будет проходить в режиме учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий, говорится на сайте филиала.

Чуть позже ситуацию с дистанционкой прокомментировал директор Сибирского института управления — филиала РАНХиГС Олег Федоров.

— К сожалению, эпидемиологическая обстановка в институте складывается так, что мы вынуждены принять это решение, — сообщил Федоров. – У нас было достаточно времени, чтобы протестировать технические новинки, потренироваться. В сентябре мы организовывали обучение в смешанном формате, а сейчас вынужденно переходим на две недели на дистанционное обучение.

Он подчеркнул, что в филиале созданы необходимые рабочие места и курсы для работы в удаленном формате. В частности, для студентов создается не менее 500 рабочих мест в учебном корпусе.

Сегодня пресс-служба правительства области сообщила, что за период с 1 сентября по 27 сентября 2020 года в Новосибирской области выявлено 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди обучающихся в 62 общеобразовательных организациях (по состоянию на конец дня 27 сентября), снято с контроля 16 обучающихся, 8 образовательных организаций. Остаются на контроле 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди обучающихся в 54 общеобразовательных организациях, 69 классов переведены на дистанционное обучение. С 1 сентября выявлено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников 27 общеобразовательных организаций. Обучение во всех классах осуществляется с применением дистанционных технологий в двух школах: МКОУ СОШ №16 г. Болотное и МКОУ Казанская СОШ (по состоянию на 27 сентября).

В дошкольных образовательных учреждениях за весь период наблюдения с 1 по 27 сентября выявлено 14 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди воспитанников в 12 детских садах. Снято с контроля 3 детских сада, 3 воспитанника. Остаются на контроле 9 детских садов, 11 заболевших воспитанников. Приостановлена деятельность Краснозерского детского сада №1. С 18 сентября выявлено 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди работников.

Фото с сайта siu.ranepa.ru