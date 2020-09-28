Проект по строительству поликлиник в Новосибирске — лауреат Национальной премии «РОСИНФРА»

Проект строительства семи поликлиник в Новосибирской области стал лауреатом Национальной премии в области инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинации лучший проект в сфере здравоохранения, сообщили в пресс-службе АО «Агентство инвестиционного развития».

Отмечается, что в этом году на премию поступило 107 заявок, свои предложения направили около 30 субъектов РФ. Награды вручаются в 16 номинациях: лучшие проекты определят в транспорте, ЖКХ, здравоохранении и других отраслях социальной сферы, отдельно отметят инвесторов, финансирующие организации и консультантов.

Напомним, проект по строительству в Новосибирске 7 поликлиник реализует ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в медицинский субхолдинг Группы «ВИС») в рамках государственно-частного партнерства. В начале августа представители группы презентовали ГЧП-проекты поликлиник. Их совокупная емкость приема пациентов — 6467 посещений в смену. Проект предусматривает не только проектирование и строительство зданий, но и их оснащение оборудованием нового поколения: комплексы для компьютерной томографии МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование.

Объем капитальных затрат на создание сети объектов, зафиксированный в соглашении о ГЧП, составляет 7,8 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей — собственные и заемные средства Группы «ВИС». В этом году по проекту выдан капитальный гран 600 млн руб.

В октябре компания планирует получить разрешение на строительство 7 поликлиник и выйти на подготовку площадки: ограждение территории и т.д. Сдать поликлиники инвестор должен в декабре 2022 года.

Фото предоставлено АИР