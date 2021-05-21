Рекламодателям

Новосибирский губернатор отстал от большинства замов по доходам

  • 21/05/2021, 23:22
Автор: Евгения Серёгина
Новосибирский губернатор отстал от большинства замов по доходам
Как изменился расклад лидеров по доходам среди чиновников регионального правительства.

Губернатор и заместители

Как следует из деклараций о доходах и имуществе чиновников регионального правительства, первое лицо в области — губернатор Андрей Травников — отстал почти от всех своих заместителей и продолжил прошлогоднюю «традицию» проседания в доходах, задекларировав 5 млн рублей (-1 млн), по сравнению с доходами за 2019 год. Имущественный набор в виде 2 квартир в индивидуальной и общедолевой собственности, 3 боксов в гаражном кооперативе и легкового автомобиля секвестированию не подвергся. А вот супруга Андрея Травникова, наоборот, значительно увеличила доходы: со скромных 48 т6ыс до 1,7 млн. Но при этом потеряла в имуществе, из которого у нее только квартира в долевой собственности (минус земельный участок 3,9 тысячи кв. м и жилой дом 85,7 кв. м). Как и годом ранее, несовершеннолетнему ребенку принадлежит четверть квартиры в общедолевой собственности.

Что касается вице-губернаторов, то лидером в этой категории чиновников стал Сергей Семка, задекларировавший 6,1 млн рублей. (+1,4), поднявшись, таким образом с пятой строчки в прошлом году на первую в этом, разделив место на пьедестале с несколькими министрами, о которых будет сказано ниже. По части имущества у чиновника стабильность в виде только одного легкового автомобиля.

Вторым номером как среди вице-губернаторов, так и в общекомандном зачете следует первый вице-губернатор Юрий Петухов с доходом в 5,9 млн рублей (+0,3). Имущество чиновника в виде одной квартиры не изменилось. Доход супруги вице-губернатора также показал рост, составив 1,4 млн (+0,6 млн), имущество (квартира в долевой собственности и легковой автомобиль) остались неизменными.

Одним из бронзовых призеров и в номинации «Вице-губернатор», и в общекомандном зачете стал Владимир Знатков, который в то же время, по сравнению с прошлым годом, «просел» в абсолютных цифрах больше, чем его непосредственный начальник и опустился со второго на третье место, задекларировав 5,5 млн (-2,8 млн). Он так и не обзавелся какой-либо собственностью. Такое падение вице-губернатору частично компенсировала его супруга с доходом в 3,1 млн (+1,9 млн).

Почетное четвертое место, но со знаком «плюс» — у Сергея Нелюбова. Его доход в 2020 году составил 5,5 млн (+0,7). Ему на правах общедолевой собственности принадлежат 3 участка (+2) и в разных формах собственности, как и годом ранее — 5 квартир.

Вице-губернаторский список по-прежнему замыкает Ирина Мануйлова со скромными 4 млн (+1,3). Ни у чиновницы, ни у ее супруга все так же нет собственности.

Министры

Вместе с уже упомянутым абсолютным победителем Сергеем Семкой первое место на пьедестале почета заняли также задекларировавшие 6,1 млн рублей министр сельского хозяйства Евгений Лещенко (+1,6) и министр юстиции Наталья Омелехина (+0,5). У Лещенко в общей совместной собственности с супругой 2 квартиры общей площадью 115,8 кв. м. Также за министром числятся 2 легковых автомобиля: LADA (ВАЗ) Kalina и Kia Rio. Доход жены чиновника составил 0,7 млн. У Натальи Омелехиной в собственности квартира и легковой автомобиль.

Второе место среди чиновников данной категории и третье в общекомандном зачете с доходом в 5,5 млн заняли министр финансов Виталий Голубенко (+0,6) и министр региональной политики Игорь Яковлев, упавший с прошлогоднего первого места с 34,3 млн рублей. Что касается имущества, то у первого 2 квартиры на правах разных форм собственности, легковой автомобиль Ford Kuga, супруга с доходом в 0,6 млн рублей и несовершеннолетний ребенок. У второго список имущества скромнее: легковой автомобиль Land Rover Discovery, супруга с доходом менее 0,1 млн рублей.

Тройку министерских лидеров замыкает министр науки и инновационной политики Алексей Васильев с доходом 5,1 млн (+0,4 млн). У него в общей совместной с супругой собственности квартира площадью 110,2 кв. м, в индивидуальной — 2 земельных участка общей площадью 1,1 тысячи кв. м. Кроме того, за чиновником числится легковой автомобиль Skoda Fabia.

У большинства министров доход составил от 4 до 5 млн рублей. Среди них министр энергетики и ЖКХ Денис Архипов — 4,9 (-2,7), физической культуры и спорта Сергей Ахапов — 4,5 (-0,1), промышленности торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров — 4,6 (-0,1), цифрового развития и связи Анатолий Дюбанов — 4,6 (-1,6), транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский — 4,7 (доход не изменился), экономического развития Лев Решетников — 4,5 (+1,2), образования Сергей Федорчук — 4,7 (+1,2), труда и социального развития Ярослав Фролов — 4,4 (доход не изменился), здравоохранения Константин Хальзов — 4,5 (-4,3) и строительства Иван Шмидт — 4,5 (доход не изменился).

Самые скромные доходы у министра природных ресурсов и экологии Андрея Даниленко — 3,5 (-1,1) и министра культуры Натальи Ярославцевой — 2,4 (+1,6).

Ранее о своих доходах сообщали сенаторы и депутаты Госдумы, представляющие Новосибирскую область, депутаты Заксобрания области и горсовета Новосибирска, руководители городской избирательной комиссии и городской общественной палаты, руководители муниципальных учреждений и предприятий, а также ряд некоторых из глав районных администраций Новосибирска.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

1 036

Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : чиновники правительство доходы


1
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

21/04/2021, 12:15

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

В Кузбассе из-за подтопления ограничили движение на участке федеральной трассы «Сибирь»

19/04/2021, 11:18

Актуальный разговор

Дмитрий Гоков: Самое главное в бизнесе — это лучшая команда

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

«НЗПП с ОКБ» проводит ребрендинг после слияния

21/05/2021, 18:15

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов взял на контроль ситуацию с обманутыми дольщиками в Новосибирской области

21/05/2021, 17:38

Что Новосибирская область предложила инвесторам в Москве?

21/05/2021, 17:27

На управление электросамокатами предлагают ввести права

21/05/2021, 17:01
Новости компаний

Предпринимателей Кузбасса приглашают на семинар по импорту из Китая

21/05/2021, 15:39

Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик

21/05/2021, 15:32

ВТБ внедрил робота для пересчета наличных в кассе

21/05/2021, 14:37

«Сибантрацит» вступил в Национальный совет по корпоративному волонтерству

21/05/2021, 12:11

«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021»: новые участники и новые номинации

21/05/2021, 12:01

Экономика

Что Новосибирская область предложила инвесторам в Москве?

В Новосибирске не охраняются мосты

Участок на Бориса Богаткова вызвал большой ажиотаж на торгах

Финансирование жилищных госпрограмм в регионе снизилось в 9 раз

Новые полномочия в сфере комплексного развития территорий потребуют денег

Финансы

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Политика

Комиссия по этике «пощадила» Игоря Украинцева

Партия «Новые люди» в Новосибирске предложила предусмотреть процедуру отзыва мэров

Андрей Травников: Мы будем отслеживать выполнение требований лицензии на разрезе «Богатырь»

Доходы раскрыло руководство КСП города

Почти все миллионеры горсовета — единороссы

Недвижимость

Участок на Бориса Богаткова вызвал большой ажиотаж на торгах

Финансирование жилищных госпрограмм в регионе снизилось в 9 раз

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

От мэрии требуют пустить резервный фонд на снос заброшенного ДК

Спрос на загородные дома в Новосибирске вырос на 15%

Технологии

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

Компания Google официально анонсировала Android 12

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

Телекоммуникации

МегаФон предлагает пожилым новосибирцам постоянную скидку на связь

Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

Агропром

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Транспорт

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

S7 Airlines в апреле перевезла более 1,3 млн пассажиров

Строительство четвертого моста идет сразу на восьми площадках

Как забронировать самолет для личных полетов?

Рост спроса на аренду машин дает предпосылки для создания прокатного бизнеса

Медицина

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Общество

В Новосибирске не охраняются мосты

В Новосибирске открылся первый кинотеатр самообслуживания

Партия «Новые люди» в Новосибирске предложила предусмотреть процедуру отзыва мэров

От мэрии требуют пустить резервный фонд на снос заброшенного ДК

РУСФОНД собирает деньги на лечение ребенка с церебральным параличом

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска