Новосибирский губернатор отстал от большинства замов по доходам

Губернатор и заместители

Как следует из деклараций о доходах и имуществе чиновников регионального правительства, первое лицо в области — губернатор Андрей Травников — отстал почти от всех своих заместителей и продолжил прошлогоднюю «традицию» проседания в доходах, задекларировав 5 млн рублей (-1 млн), по сравнению с доходами за 2019 год. Имущественный набор в виде 2 квартир в индивидуальной и общедолевой собственности, 3 боксов в гаражном кооперативе и легкового автомобиля секвестированию не подвергся. А вот супруга Андрея Травникова, наоборот, значительно увеличила доходы: со скромных 48 т6ыс до 1,7 млн. Но при этом потеряла в имуществе, из которого у нее только квартира в долевой собственности (минус земельный участок 3,9 тысячи кв. м и жилой дом 85,7 кв. м). Как и годом ранее, несовершеннолетнему ребенку принадлежит четверть квартиры в общедолевой собственности.

Что касается вице-губернаторов, то лидером в этой категории чиновников стал Сергей Семка, задекларировавший 6,1 млн рублей. (+1,4), поднявшись, таким образом с пятой строчки в прошлом году на первую в этом, разделив место на пьедестале с несколькими министрами, о которых будет сказано ниже. По части имущества у чиновника стабильность в виде только одного легкового автомобиля.

Вторым номером как среди вице-губернаторов, так и в общекомандном зачете следует первый вице-губернатор Юрий Петухов с доходом в 5,9 млн рублей (+0,3). Имущество чиновника в виде одной квартиры не изменилось. Доход супруги вице-губернатора также показал рост, составив 1,4 млн (+0,6 млн), имущество (квартира в долевой собственности и легковой автомобиль) остались неизменными.

Одним из бронзовых призеров и в номинации «Вице-губернатор», и в общекомандном зачете стал Владимир Знатков, который в то же время, по сравнению с прошлым годом, «просел» в абсолютных цифрах больше, чем его непосредственный начальник и опустился со второго на третье место, задекларировав 5,5 млн (-2,8 млн). Он так и не обзавелся какой-либо собственностью. Такое падение вице-губернатору частично компенсировала его супруга с доходом в 3,1 млн (+1,9 млн).

Почетное четвертое место, но со знаком «плюс» — у Сергея Нелюбова. Его доход в 2020 году составил 5,5 млн (+0,7). Ему на правах общедолевой собственности принадлежат 3 участка (+2) и в разных формах собственности, как и годом ранее — 5 квартир.

Вице-губернаторский список по-прежнему замыкает Ирина Мануйлова со скромными 4 млн (+1,3). Ни у чиновницы, ни у ее супруга все так же нет собственности.

Министры

Вместе с уже упомянутым абсолютным победителем Сергеем Семкой первое место на пьедестале почета заняли также задекларировавшие 6,1 млн рублей министр сельского хозяйства Евгений Лещенко (+1,6) и министр юстиции Наталья Омелехина (+0,5). У Лещенко в общей совместной собственности с супругой 2 квартиры общей площадью 115,8 кв. м. Также за министром числятся 2 легковых автомобиля: LADA (ВАЗ) Kalina и Kia Rio. Доход жены чиновника составил 0,7 млн. У Натальи Омелехиной в собственности квартира и легковой автомобиль.

Второе место среди чиновников данной категории и третье в общекомандном зачете с доходом в 5,5 млн заняли министр финансов Виталий Голубенко (+0,6) и министр региональной политики Игорь Яковлев, упавший с прошлогоднего первого места с 34,3 млн рублей. Что касается имущества, то у первого 2 квартиры на правах разных форм собственности, легковой автомобиль Ford Kuga, супруга с доходом в 0,6 млн рублей и несовершеннолетний ребенок. У второго список имущества скромнее: легковой автомобиль Land Rover Discovery, супруга с доходом менее 0,1 млн рублей.

Тройку министерских лидеров замыкает министр науки и инновационной политики Алексей Васильев с доходом 5,1 млн (+0,4 млн). У него в общей совместной с супругой собственности квартира площадью 110,2 кв. м, в индивидуальной — 2 земельных участка общей площадью 1,1 тысячи кв. м. Кроме того, за чиновником числится легковой автомобиль Skoda Fabia.

У большинства министров доход составил от 4 до 5 млн рублей. Среди них министр энергетики и ЖКХ Денис Архипов — 4,9 (-2,7), физической культуры и спорта Сергей Ахапов — 4,5 (-0,1), промышленности торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров — 4,6 (-0,1), цифрового развития и связи Анатолий Дюбанов — 4,6 (-1,6), транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский — 4,7 (доход не изменился), экономического развития Лев Решетников — 4,5 (+1,2), образования Сергей Федорчук — 4,7 (+1,2), труда и социального развития Ярослав Фролов — 4,4 (доход не изменился), здравоохранения Константин Хальзов — 4,5 (-4,3) и строительства Иван Шмидт — 4,5 (доход не изменился).

Самые скромные доходы у министра природных ресурсов и экологии Андрея Даниленко — 3,5 (-1,1) и министра культуры Натальи Ярославцевой — 2,4 (+1,6).

Ранее о своих доходах сообщали сенаторы и депутаты Госдумы, представляющие Новосибирскую область, депутаты Заксобрания области и горсовета Новосибирска, руководители городской избирательной комиссии и городской общественной палаты, руководители муниципальных учреждений и предприятий, а также ряд некоторых из глав районных администраций Новосибирска.