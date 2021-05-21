«НЗПП с ОКБ» проводит ребрендинг после слияния

В новое название вошли имена двух новосибирских предприятий АО «НЗПП с ОКБ» и НПП «Восток», которые стали единым заводом 18 февраля 2020. Основные профили «НЗПП с ОКБ» и НПП «Восток» – разработка и производство полупроводниковых приборов и микросхем на объединенном предприятии технологически сохранены.

АО «НЗПП Восток» выпускает изделия, которые используются в приборах и системах фактически всех видов отраслей промышленности, производства, науки…, где присутствует электроника.

Работа предприятия в объединенном составе — результат масштабной реконструкции и оптимизации по трем направлениям: производственное — увеличение выпуска полупроводниковых приборов и микросхем, расширение номенклатуры, инженерное — экономия энергоресурсов в полтора раза, строительство и подготовка площадки для производства линейки кристаллов 180 нанометров, и кадровое — объединения однофунциональных отделов двух предприятий в оптимизированные отделы единого завода, модернизация структуры предприятия.

Название АО «НЗПП Восток» является публичным заявлением о дальнейшей деятельности предприятия по новым реквизитам.

В планах АО «НЗПП Восток» продолжить ребрендинг переходом на новый товарный знак и дальнейшим улучшением производства.