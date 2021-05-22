Новосибирский бизнес пожаловался генпрокурору на новый областной закон

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов пообещал, что прокуратура обеспечит молниеносную реакцию на нарушение законных прав предпринимателей. Об этом он заявил на встрече с предпринимателями в Новосибирске, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

На встрече с бизнес-сообществом региона генпрокурор России подчеркнул, что Новосибирская область для первого в этом году выезда выбрана не случайно

— Новосибирская область — это один из крупнейших промышленных центров не только Сибири, но и России в целом. Создание здесь благоприятных условий ведения бизнеса — немаловажный фактор для развития экономики, — сказал Краснов.

Во время встречи обсуждались необходимость введения моратория на планирование контрольных мероприятий органами контроля, не утвердившими положения о видах контроля, оплата работ, выполненных по муниципальным контрактам, выделение субсидий местными органами власти и др. Один из предпринимателей пожаловался на неправомерные действия органов власти Новосибирской области, препятствующих деятельности по комплексной застройке территории. Генпрокурор России пообещал проверить жалобы на включение ряда участков, где предприниматели планировали вести строительство, в разряд природных территорий и дать юридически выверенный ответ с точки зрения природоохранного и градостроительного законодательства, нарушают ли принятые решения права предпринимателей.

Напомним, закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) был принят в Новосибирской области в феврале 2021 года.

Больной темой для новосибирских предпринимателей является и ситуация с нестационарными торговыми объектами.