Новосибирский и томский губернаторы договорились о сотрудничестве

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, прибывший с рабочей поездкой в Томск, обсудил перспективы межрегионального сотрудничества с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.

Встреча глав двух сибирских регионов прошла в администрации Томской области.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, регионы активно взаимодействуют в сфере науки, высшего образования, медицины и многих других.

— Надеюсь, мы и дальше будем сотрудничать, а не конкурировать, — отметил Андрей Травников.

— У Томской и Новосибирской областей много общего. Но главное — мы выбрали общий путь развития, в основе которого наука и технологии. Считаю, что, чем больше томичи и новосибирцы будут взаимодействовать по всем этим направлениям, тем быстрее мы достигнем стратегических целей, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.