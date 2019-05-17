Юристы проконсультируют предпринимателей

Индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут оперативно получить консультационную помощь по вопросам взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления, а также защиты своих прав и законных интересов в сфере земельных и имущественных отношений, контрольно-надзорной деятельности, необоснованного уголовного преследования, государственных и муниципальных заказов и другим, сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области.

Телефоны «горячей линии»: 8(383) 347-99-93, 8(383) 347-99-95, будут работать в будни с 9 до 17 часов.

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