Новосибирский кинолог с овчаркой Гансом находят людей под завалами «Крокуса»

Жительница Новосибирска Олеся Храмойкина вместе со своей служебной собакой помогают искать людей, оказавшихся под завалами подмосковного «Крокус Сити Холла».

— Овчарке Гансу только пять месяцев и для него это как боевое крещение. Но пес отлично показал себя — нашел 8 тел, одного живого человека, — рассказал Atas.info муж Олеси Александр.

По словам собеседника, сроки окончания разбора завалов сложно спрогнозировать, так как процесс напряженный, требует много сил и сосредоточенности. Спасатели и кинологи работают день и ночь, практически без отдыха.

— В СМИ пишут, что разобрали 90% завалов, но это не так. Если половину убрали, то хорошо. Вчера пока работала тяжелая техника, чтобы убрать балки, Олесе удалось отдохнуть. Приехала в первом часу ночи, а полшестого уже подъем, — объясняет Александр.

Олеся Храмойкина — кинолог с 20-летним стажем. Руководит кинологическим поисково-спасательным отрядом «Мохнатые Ангелы» в Подмосковье и Новосибирске. У самой девушки четыре собаки: три немецкие овчарки и такса.

По официальным данным, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 139, трое из которых дети.

Под завалами зрительного зала «Крокуса» могут оставаться останки нескольких десятков человек. Опознать их будет тяжело из-за высокой температуры пожара. Спасатели продолжают разборы завалов на месте зрительного зала «Крокуса». На данный момент точное количество людей, оставшихся под завалами, неизвестно.