Ущерб от IT-преступлений превысил 2 млрд рублей в Новосибирской области

— 35-40% преступлений, которые совершаются на территории Новосибирской области — преступления, связанные с высокими технологиями. Как правило, это хищения денежных средств у граждан, — сказал на пресс-конференции заместитель начальника ГУ МВД по региону Дмитрий Ходаков Ходаков.

По его словам, в 2023 году в Новосибирской области возбуждено 9,6 тыс таких уголовных дел, 1,2 тыс из них направлены в суды. Ущерб по нераскрытым делам составил свыше 2 млрд руб.

Прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью региональной прокуратуры Виктория Черкащенко добавила, что по итогам прошлого года, было предъявлено 43 иска на 20 млн рублей от потерпевших, которые пострадали от дропперов (подставных лиц, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт россиян Ред.).

— В настоящее время рассмотрено 15 таких исков, удовлетворено 14 на сумму почти 4 миллиона рублей, что не может не радовать. Одно производство по иску было прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований, — уточнила она.

Начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по региону Михаил Слабухо перечислил основные виды таких преступлений. Среди них: предоплата за оказание услуг или покупку товаров через интернет и звонки с помощью различных средств связи от якобы работников банков, ФСБ, МВД, прокуратуры, сотовых компаний или от имени родственников, которые «попали в беду».

Кроме того, участились случаи мошенничества с использованием схемы хищения денег под предлогом крайне выгодных инвестиций.

— Очень большие ущербы получаются, и потерпевшие обращаются не своевременно, полагая, что они инвестируют, а на самом деле являются жертвой мошенничества, — отметил он.

Еще одна схема, которую все чаще применяют мошенники — предложение работы с использованием мессенджеров по выкупу товаров на маркетплейсах.

Замначальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер уточнил, что Банк России анализирует данные по операциям в целом по стране.

—По данным Банка России за 2023 год количество несанкционированных операций по списанию денежных средств клиентов увеличилось на 30% по отношению к 2022 году и составило 1 миллион 200 тысяч операций. При этом сумма ущерба увеличилась на 11% и составила около 16 млрд рублей, — уточнил он.

Средняя сумма хищений, по его словам, составила менее 20 тыс. руб. А работа антифрод-систем банков позволила предотвратить порядка 35 миллионов мошеннических операций, направленных на хищение денежных средств. Удалось сохранить порядка 6 трлн руб. Банки вернули жертвам 1,4 млрд руб. — 9% от общего ущерба.

Ранее редакция сообщала, что мошенники создают поддельные «кружочки» в Telegram.