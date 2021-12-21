Новосибирский краеведческий музей открыл новый музей в Сузуне

В Сузуне после двух лет реконструкции открылся музей «Дом и контора управляющего Сузунским медеплавильным заводом». Новая экспозиция стала завершающей в формировании музейно-туристического комплекса «Сузун-завод. Монетный двор», где для посетителей теперь открыты все четыре здания филиала Новосибирского краеведческого музея.

Дом и контора управляющего Сузунским медеплавильным заводом – памятник истории, построенный во второй половине XIX века. В 2019 – 2021 годах в здании проходила комплексная реставрация и реконструкция. После этого в здании была построена новая экспозиция, посвященная жизни, быту и службе горных инженеров Сузунского медеплавильного завода.

В экспозиции воссозданы интерьеры 70-х годов XIX века – времени, когда в этом доме жил и работал известный инженер, талантливый администратор и писатель Александр Черкасов, один из последних управляющих завода. В обновленном музее посетители увидят просторную гостиную, где могли садиться за стол большой семьёй и принимать гостей, спальню, которая могла быть у Черкасова и его супруги, а также спальню для девочек. Кроме того, канцелярию и кабинет управляющего с большим столом, библиотекой и стойкой для охотничьего оружия.

В экспозиционных интерьерах представлены коллекции мебели, фарфора, оружия, костюмы и документы конца XIX начала XX века. Большая часть этих предметов была специально скомплектована для этой экспозиции и показывается публике впервые. Дополняют экспозицию материалы других известных служащих Сузунского медеплавильного завода.

Возраст: 0+