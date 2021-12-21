Для злостных нарушителей ПДД готовят новое наказание

Госдума под завершение осенней сессии рассматривает законопроект, ужесточающий наказание для лихачей, сообщает Лайф.ру. Им может грозить лишение свободы до двух лет.

Как отмечают авторы, статистика говорит о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения лишь к административной ответственности за превышение скорости и они повторно совершают нарушения. Грубо нарушают правила, повторно выезжая на полосу встречного движения, почти 10% водителей.

Новая статья Уголовного кодекса позволит привлекать к ответственности тех, кто ранее был наказан по административному кодексу за существенное превышение скорости (на 60 км/ч и выше) или выезд на полосу встречного движения и потом в течение года повторно попался на том же нарушении. Важно, что под данную категорию не подпадают водители, чьи нарушения были зафиксированы с помощью автоматической видеофиксации.

Среди наказаний новая статья предусматривает:

штраф от 200 до 300 тысяч рублей;

до 480 часов обязательных работ;

до двух лет принудительных работ;

лишение свободы до двух лет;

сопутствующее основному наказанию лишение права занимать определённые должности либо заниматься определённой деятельностью сроком на три года.

В ходе разработки законопроекта против лихачей Госдума получила отзывы из различных госорганов. Правительство высказало твёрдое «да» принятию новых мер. А вот Верховный суд внёс несколько замечаний. В частности, в случае применения наказания за повторное нарушение нужно учитывать возможную тяжесть последствий происшествия. То есть, если, имея штраф за существенное превышение скорости, водитель выехал на встречную полосу, то применяться, по мнению судей, новая статья может, только если автомобиль нарушителя ехал, например, в лоб другому авто или угрожал жизни пешехода.

Второе замечание Верховного суда связано с узким кругом нарушений для применения статьи, которые предложили депутаты. По судебной статистике, за прошлый год значительное количество россиян было наказано также и за повторное управление автомобилем гражданином, лишённым прав, и за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, и за оставление места происшествия, но их почему-то в законопроект не включили.

Так или иначе, по заявлению председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон хотят принять до конца сессии. Своё последнее заседание нижняя палата парламента проведёт 22 декабря. Получается, закон о лихачах рассмотрят в трёх чтениях за два дня.