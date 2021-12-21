Новосибирский регоператор, занимающийся вывозом мусора, все-таки подал на самобанкротство

Компания ООО «Экология-Новосибирск», являющаяся региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории региона, подала иск на самобанкротство. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Новосибирской области. Как следует из материалов суда, сумма исковых требований составляет 1,8 млрд рублей, в таком объеме накопились долги у регоператора перед контрагентами.
Дмитрий Перязев, поручивший главам районов Новосибирска контролировать состояние внутриквартальных проездов, а также обеспечить условия для кольцевого вывоза мусора из частного сектора.
В то же время губернатор Андрей Травников заявляет: не факт, что «Экология—Новосибирск» по результатам самобанкротства может быть потеряна областью как «мусорный» регоператор. Об этом глава региона сообщил, отвечая на вопросы радиослушателей. Он допустил возможность появления на рынке нового регоператора. При этом, как следует из ответа губернатора, открытым остается вопрос расчета по долгам, накопленным ООО «Экология-Новосибирск».
— Найти альтернативу несложно. Есть предприятие, которое заявило о готовности вывозить ТКО. Но сам процесс перехода всегда болезненный, вызывает сбои, — предупредил Андрей Травников. — Кроме того, нам не хотелось бы оставить перевозчиков, работающих в регионе, один на один с долгами (Накопившимися во время работы с «Экологией-Новосибирск». — Ред.). Если (На рынок утилизации ТКО. — Ред.) зайдет новая компания, то она не возьмет на себя обязательства по расчетам за накопленные предшественником долги.
Фото из группы компании «Экология-Новосибирск» «ВКонтакте»
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