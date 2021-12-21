Новосибирский регоператор, занимающийся вывозом мусора, все-таки подал на самобанкротство

Компания ООО «Экология-Новосибирск», являющаяся региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории региона, подала иск на самобанкротство. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Новосибирской области. Как следует из материалов суда, сумма исковых требований составляет 1,8 млрд рублей, в таком объеме накопились долги у регоператора перед контрагентами.

Напомним, что о возможном самобанкротстве компании стало известно в начале декабря. Данный вопрос широко обсуждался на минувшей неделе на сессии Заксобрания области с участием министра энергетики и ЖКХ Дениса Архипова в рамках Правительственного часа. В тот же день мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции заявил о. Эту же информацию на оперативном совещании в мэрии 21 декабря еще раз официально подтвердил начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев , поручивший главам районов Новосибирска контролировать состояние внутриквартальных проездов, а также обеспечить условия для кольцевого вывоза мусора из частного сектора.

В то же время губернатор Андрей Травников заявляет: не факт, что «Экология—Новосибирск» по результатам самобанкротства может быть потеряна областью как «мусорный» регоператор. Об этом глава региона сообщил, отвечая на вопросы радиослушателей. Он допустил возможность появления на рынке нового регоператора. При этом, как следует из ответа губернатора, открытым остается вопрос расчета по долгам, накопленным ООО «Экология-Новосибирск».