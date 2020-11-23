Новосибирский магазин торговал поддельной обувью

Более 9,5 тысяч пар обуви без обязательной маркировки были выявлены в одной из крупных торговых точек города в ходе проверочных мероприятий службы таможенного контроля после выпуска товаров Новосибирской таможни, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни. Отмечается, что часть обувной партии – подделки под известные бренды.

— В нарушение законодательства в одной из популярных торговых точек города Новосибирска, в крупной сети по продаже и одежды и обуви, было выявлено 9517 пар ботинок, туфель, сапог и кроссовок без обязательной маркировки. На часть изделий были незаконно нанесены товарные знаки, схожие до степени смешения с Nike, Adidas, Reebok, Dolce Gabana и других известных брендов, — говорится в сообщении.

При этом, установить страну происхождения всех товаров оказалось невозможным. Согласно информации на внутренних ярлыках, часть обуви была произведена во Вьетнаме.

В Новосибирской таможне уточнили, что нелегальная партия товара арестована, продолжается проверка с целью установления виновных лиц и принятия процессуального решения.

Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства РФ, с 1 июля 2020 года маркировка обуви средствами идентификации стала обязательной при реализации товара. Теперь на каждую единицу такого товара должен быть нанесён специальный код DataMatrix. Благодаря ему, покупатели могут проверить легальность продукции. Цифровая маркировка на товаре показывает, что обувь произведена законно, ее качество соответствует заявленному, все налоги и таможенные сборы уплачены. Потребитель может отсканировать код и узнать все о своей покупке: кто, где, когда произвел вещь и другие данные. Маркировка обуви контрольными идентификационными знаками позволяет сделать рынок прозрачным и автоматизировать контроль за движением товаров.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни