Последствия банкротства для должника и его близких

Однако у процедуры банкротства есть последствия, о которых необходимо знать до принятия взвешенного решения.
Для должника последствия делятся на две группы – до и после суда.
В процессе оформления банкротства действуют текущие ограничения. Сразу после судебного постановления они теряют свою силу.
Физическому лицу запрещается:
Они полностью регламентированы законом. На протяжении 5 лет запрещается:
Также на протяжении трех запрещается становиться учредителем или руководителем организации.
Только единственное жилье останется не тронутым. Машина, дача, другая квартира, дом – все будет продано для покрытия долгов. Если после реализации, что-то останется, разницу вернут. Все согласно текущему закону.
Еще один важный момент – это сделки за последние три года. Продавали квартиру, машину, отписали дом – это все может быть отменено в судебном порядке. После принятия решения имущество изымается у покупателя для последующей перепродажи. Бывший покупатель отправляется в общую очередь на выплату. Соответственно, идеи о том, что сейчас все отпишу на родственников и можно приступать к банкротству, стоит сразу откинуть. Все лазейки учтены на законодательном уровне.
Последствие банкротства только одно – это потеря имущества. Все, что нажито совместно будет изъято и продано.
Однако есть нюанс, если супруги развелись, полностью провели раздел имущества, то в счет долгов его уже не смогут забрать.
Родственники могут пострадать, если имеют общее имущество с лицом, которое проводит процедуру банкротства. В таком случае суд может потребовать продать часть должника для покрытия долгов. Соответственно, нужно обязательно консультироваться с юристами, чтобы исключить любые риски.
После оформления банкротства, есть несколько положительных моментов:
Наиболее распространенные риски
Некоторые должники используют процедуру для прикрытия незаконных схем, осуществляя:
Если будет выявлен факт мошенничества, последует уголовное наказание.
Практически все риски и последствия можно установить еще до начала процедуры. Для этого достаточно обратиться к юристу. Опытный специалист исключит все подводные камни и доведет банкротство до списания всех долгов.
Фото с сайта pixabay.com
Популярное с сайта