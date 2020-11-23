Рекламодателям

Последствия банкротства для должника и его близких

  • 23/11/2020, 11:18
Банкротство – это возможность физическому лицу через суд списать долги перед различными финансовыми организациями, избавиться от поручительства и других обязательств.

Однако у процедуры банкротства есть последствия, о которых необходимо знать до принятия взвешенного решения.

Последствия для должника

Для должника последствия делятся на две группы – до и после суда.

Последствия в процессе банкротства

В процессе оформления банкротства действуют текущие ограничения. Сразу после судебного постановления они теряют свою силу.

Физическому лицу запрещается:

  • Покидать страну. Такое возможно, если должник пытается скрыться от финансового управляющего или кредиторы подали такой запрос.
  • Приобретать имущества. Только после одобрения арбитражного управляющего такая возможность может появиться.
  • Использовать банковские карты и счета. Все финансовые операции переходит под контроль управляющего.

Последствия после судебного решения

Они полностью регламентированы законом. На протяжении 5 лет запрещается:

Также на протяжении трех запрещается становиться учредителем или руководителем организации.

Что с имуществом

Только единственное жилье останется не тронутым. Машина, дача, другая квартира, дом – все будет продано для покрытия долгов. Если после реализации, что-то останется, разницу вернут. Все согласно текущему закону.

Еще один важный момент – это сделки за последние три года. Продавали квартиру, машину, отписали дом – это все может быть отменено в судебном порядке. После принятия решения имущество изымается у покупателя для последующей перепродажи. Бывший покупатель отправляется в общую очередь на выплату. Соответственно, идеи о том, что сейчас все отпишу на родственников и можно приступать к банкротству, стоит сразу откинуть. Все лазейки учтены на законодательном уровне.

Как быть родственникам

Супруги

Последствие банкротства только одно – это потеря имущества. Все, что нажито совместно будет изъято и продано.

Однако есть нюанс, если супруги развелись, полностью провели раздел имущества, то в счет долгов его уже не смогут забрать.

Другие родственники

Родственники могут пострадать, если имеют общее имущество с лицом, которое проводит процедуру банкротства. В таком случае суд может потребовать продать часть должника для покрытия долгов. Соответственно, нужно обязательно консультироваться с юристами, чтобы исключить любые риски.

Есть ли положительные последствия у банкротства

После оформления банкротства, есть несколько положительных моментов:

  • долг полностью замораживается, перестают начисляться пени, проценты;
  • судебные приставы прекращают производства;
  • коллекторам запрещается донимать должника.

Наиболее распространенные риски

Некоторые должники используют процедуру для прикрытия незаконных схем, осуществляя:

  • преднамеренное банкротство;
  • фиктивное банкротство;
  • некорректные действия во время процедуры.

Если будет выявлен факт мошенничества, последует уголовное наказание.

Вывод

Практически все риски и последствия можно установить еще до начала процедуры. Для этого достаточно обратиться к юристу. Опытный специалист исключит все подводные камни и доведет банкротство до списания всех долгов.

Фото с сайта pixabay.com

193

Новости компаний

Каталог недвижимости

Объединять и экономить: «Ростелеком» предлагает новосибирцам платить по счетам выгоднее

23/11/2020, 11:05

Стартовал сезон интернет-распродаж и предновогоднего онлайн-шопинга

21/11/2020, 09:09

Более 27 километров новосибирских теплосетей продиагностировали энергетики с начала отопительного сезона

20/11/2020, 14:52

Популярное с сайта

лечение коронавируса

В Новосибирской области начали выдавать бесплатные лекарства амбулаторным больным

20/11/2020, 17:43
Они будут выдаваться не только больным с лабораторно подтвержденным коронавирусом.
Новости Новосибирска

Проезд в новосибирском метро может подорожать с середины декабря

20/11/2020, 16:38
Областной департамент по тарифам уже опубликовал проект соответствующего постановления.

Выдачи кредитных карт в Новосибирской области продолжают сокращаться

20/11/2020, 14:08
В октябре в регионе выдано 16,6 тысяч кредитных карт. Это на 14% меньше, чем в сентябре текущего года.

Актуальный разговор

Проблемы, которые копились почти 30 лет, наскоком решить не получится

Все материалы
Лента новостей

Новосибирской области дополнительно будет выделено 111 млн рублей

23/11/2020, 11:16

Задержан бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец

23/11/2020, 10:57

В Новосибирске зальют 21 каток

23/11/2020, 10:20

Владельцы автомобилей среднего ценового сегмента заплатят «налог на роскошь»

22/11/2020, 09:16

Центр реабилитации диких животных создается в Новосибирской области

20/11/2020, 19:00

В Новосибирской области начали выдавать бесплатные лекарства амбулаторным больным

20/11/2020, 17:43

Проезд в новосибирском метро может подорожать с середины декабря

20/11/2020, 16:38
Новости Сибири

В этом году в Сибири было застраховано более 1 млн га посевов

21/11/2020, 09:00

Tele2 запускает «Безлимит на TikTok»

20/11/2020, 13:26

Большинство нелегальных участников финрынка в Сибири — черные кредиторы

19/11/2020, 14:17

Экономика

Новости Новосибирска

Проезд в новосибирском метро может подорожать с середины декабря

Мэрия Новосибирска будет экономить на ремонте дорог и соцобъектов

Общественники нафандрайзили на 70 кислородных концентраторов

Отдельные сорта хлеба могут подорожать

Ковид-госпиталь задыхается без кислорода

Финансы

Самоизоляция как катализатор дистанционного банковского обслуживания

Пандемия больно бьет по платежеспособности заемщиков

«Процесс непрерывных улучшений в банке должен идти во всех направлениях»

Михаил Задорнов: Реальность оказалась гораздо лучше прогнозов

Станислав Могильников: Все происходит как по экономическому букварю

Политика

В Оби станет меньше чиновников

Депутаты Госдумы стали чаще пропускать заседания

Новый горсовет изучает результаты административной реформы мэрии

«Челюскинцы» вышли в протест

Мэр намерен пресечь сомнительную автоторговлю

Недвижимость

Элитная недвижимость Новосибирска. Не хватает спроса или предложения?

Застройщики настаивают на пересмотре механизмов работы с ветхим жильем

Новая программа поддержки застройщиков

Инвесторы изучают региональный рынок складской недвижимости

Общежитие НГТУ построит «Агросервис»

Технологии

Студенты НГТУ НЭТИ обновили систему экологического мониторинга

Новосибирскую разработку используют в реконструкции Политехнического музея Москвы

МегаФон в Новосибирске готов к запуску более 140 млн «умных» счетчиков ЖКХ

Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect

Новосибирск превращается в федеральный центр развития структурной биологии

Телекоммуникации

Стартовал юбилейный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

МегаФон приобретает 33,8% акций видеосервиса START

В Новосибирске заметно выросли продажи мобильных телефонов

Продажи смартфонов золотого цвета упали в Новосибирске в семь раз

Новосибирская область может стать флагманским регионом IT-эволюции

Агропром

Проект «Инд-Сибирь» приостановлен

8 сельхозпредприятий области хотят производить органически чистую продукцию

Роботизированная ферма появится в Черепаново

За полтора месяца из региона вывезено 123 тыс тонн зерна

Новосибирские животноводы экспортировали почти 3,8 тыс тонн продукции

Транспорт

Новости Сибири

Владельцы автомобилей среднего ценового сегмента заплатят «налог на роскошь»

Проезд в новосибирском метро может подорожать с середины декабря

Мэрия выбирает разработчика ПСД для развязки на Матвеевке

В этом году в регионе выявлено свыше 200 тысяч случаев перегруза автотранспорта

Пассажиропоток аэропорта Толмачёво в октябре составил почти 421 тыс человек

Медицина

лечение коронавируса

В Новосибирской области начали выдавать бесплатные лекарства амбулаторным больным

В Новосибирск прибыла партия антибиотиков

Пациентов с коронавирусом будут выписывать после одного отрицательного теста

Уволен начальник детской туберкулезной больницы

С понедельника НИИТО начнет работу в качестве инфекционного госпиталя

Авто

Новости Сибири

Владельцы автомобилей среднего ценового сегмента заплатят «налог на роскошь»

В Новосибирской области растут продажи подержанных машин в возрасте до 3 лет

Потенциал вторичного рынка и тренды пандемии

Новосибирцы стали чаще заправлять авто через приложение Яндекс.Заправка

Студент НГТУ НЭТИ создает систему отопления для электромобиля

Туризм

Турбизнес Новосибирской области получит федеральные гранты на сумму 22,6 млн. рублей

Из Новосибирска открываются чартерные рейсы в Танзанию

В регионе запустили мобильное приложение «Новосибирская область»

Яндекс Путешествия выяснили, куда поедут новосибирцы с кэшбэком

Алтай остался самым популярным местом отдыха новосибирцев в 2020 году

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирске зальют 21 каток

Центр реабилитации диких животных создается в Новосибирской области

За сутки в Новосибирской области выявлено 186 случаев СOVID-19

«Единую России» уличили в «примазывании» к волонтерам

ГК «Стрижи» создает новый хоккейный бренд Новосибирска

Стиль жизни

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Коллективное подсознательное, коллективное подземное

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru  (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска