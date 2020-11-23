Последствия банкротства для должника и его близких

Однако у процедуры банкротства есть последствия, о которых необходимо знать до принятия взвешенного решения.

Последствия для должника

Для должника последствия делятся на две группы – до и после суда.

Последствия в процессе банкротства

В процессе оформления банкротства действуют текущие ограничения. Сразу после судебного постановления они теряют свою силу.

Физическому лицу запрещается:

Покидать страну. Такое возможно, если должник пытается скрыться от финансового управляющего или кредиторы подали такой запрос.

Приобретать имущества. Только после одобрения арбитражного управляющего такая возможность может появиться.

Использовать банковские карты и счета. Все финансовые операции переходит под контроль управляющего.

Последствия после судебного решения

Они полностью регламентированы законом. На протяжении 5 лет запрещается:

брать кредит без уведомления кредитора о факте банкротства,

повторно инициировать процедуру банкротства,

занимать руководящие должности в финансовых организациях.

Также на протяжении трех запрещается становиться учредителем или руководителем организации.

Что с имуществом

Только единственное жилье останется не тронутым. Машина, дача, другая квартира, дом – все будет продано для покрытия долгов. Если после реализации, что-то останется, разницу вернут. Все согласно текущему закону.

Еще один важный момент – это сделки за последние три года. Продавали квартиру, машину, отписали дом – это все может быть отменено в судебном порядке. После принятия решения имущество изымается у покупателя для последующей перепродажи. Бывший покупатель отправляется в общую очередь на выплату. Соответственно, идеи о том, что сейчас все отпишу на родственников и можно приступать к банкротству, стоит сразу откинуть. Все лазейки учтены на законодательном уровне.

Как быть родственникам

Супруги

Последствие банкротства только одно – это потеря имущества. Все, что нажито совместно будет изъято и продано.

Однако есть нюанс, если супруги развелись, полностью провели раздел имущества, то в счет долгов его уже не смогут забрать.

Другие родственники

Родственники могут пострадать, если имеют общее имущество с лицом, которое проводит процедуру банкротства. В таком случае суд может потребовать продать часть должника для покрытия долгов. Соответственно, нужно обязательно консультироваться с юристами, чтобы исключить любые риски.

Есть ли положительные последствия у банкротства

После оформления банкротства, есть несколько положительных моментов:

долг полностью замораживается, перестают начисляться пени, проценты;

судебные приставы прекращают производства;

коллекторам запрещается донимать должника.

Наиболее распространенные риски

Некоторые должники используют процедуру для прикрытия незаконных схем, осуществляя:

преднамеренное банкротство;

фиктивное банкротство;

некорректные действия во время процедуры.

Если будет выявлен факт мошенничества, последует уголовное наказание.

Вывод

Практически все риски и последствия можно установить еще до начала процедуры. Для этого достаточно обратиться к юристу. Опытный специалист исключит все подводные камни и доведет банкротство до списания всех долгов.

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Фото с сайта pixabay.com