Новосибирский метрополитен готов заплатить кинологам с собаками почти семь млн

МУП «Новосибирский метрополитен» объявил торги по поиску подрядчика в задачи которого будет входить выявление взрывчатых веществ, взрывных устройств и наркотических средств и их производных силами специалистов-кинологов с применением специально подготовленных служебных собак по поиску и обнаружению взрывчатых веществ, взрывных устройств и наркотических средств и их производных на объектах метро. Стартовая цена контракта составляет 6,88 млн рублей.

Срок оказания услуг: ежесуточно с даты заключения договора по 28 февраля 2026 года. Целью данной закупки является обеспечение исполнения законодательства РФ в области транспортной безопасности. Кинологи с собаками будут работать на 13 станциях и прилегающих к ним территориях, а также на Левобережной эстакаде мостового перехода через реку Обь.

Напомним, до конца 2026 года в Новосибирском метрополитене появится сверхпрочное остекление для кабины машиниста электропоездов. Лобовое стекло способно выдержать удар предмета весом 1 кг на скорости до 180 км/ч.

В 2024 году поезда метро Новосибирска перевезли 86 млн. 112,9 тыс. пассажиров. Это – новый рекорд за десятилетие! Среднесуточная перевозка в 2024 году составила 235,3 тыс. пассажиров.

Ранее редакция сообщала о том, что до конца 2025 года в Новосибирск придет первый новый поезд «Ермак».